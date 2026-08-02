Isparta Valiliği Basın Duyurusu

İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI G Ü N D E M İ İLİ: ISPARTA TOPLANTI DÖNEMİ: 01 Ocak 2026- 30 Haziran 2026 TARİHİ: 21 Temmuz 2026 Salı SAATİ: 14.00 YERİ: Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu G Ü N D E M M A D D E L E R İ Vali Sayın Abdullah ERİN’ in toplantı açılış konuşması, Yatırımların 1 Ocak 2026 – 30 Haziran 2026 tarihi itibariyle değerlendirilmesi, Bir önceki toplantıda alınan kararlar ile ilgili çalışmaların değerlendirilmesi, 4.

İl Koordinasyon Kurulu üyeleri tarafından; kuruluşlarının yatırım ve hizmetleriyle ilgili uygulamalarının, yatırımların uygulanması aşamasında ortaya çıkan güçlüklerin, darboğazların ve bunlarla ilgili çözüm önerilerinin kurula sunulması, 5.

İzleme ve koordinasyon çalışmaları, 6.

Dilek ve temenniler, 7.