Isparta Valiliği Basın Duyurusu

DUYURU METNİ İl Müdürlüğümüz ile Isparta, Eğirdir ve Sütçüler Orman İşletme Müdürlükleri işbirliğinde; yükleniciye bağlı kurum kuruluşlarda Kamusal alanların temizlik, bakım ve onarım faaliyetlerinin, yeşil dönüşümü destek faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla 10 ay süreli toplam 165 kişilik İşgücü Uyum Programı düzenlenecektir.

Programa katılmak isteyen kişiler, başvuru tarihleri arasında e-Devlet, ALO 170, www.iskur.gov.tr e-şube üzerinden ve/veya İl Müdürlüğümüze gelerek başvurularını yapabileceklerdir.

Katılımcı Başvuru Tarihleri 17.07.2026 – 21.07.2026 Katılımcı Seçim Yöntemi Noter Kurası 23/07/2026 Program Başlama – Bitiş Tarihi 03.08.2026 – 28.05.2027 Yüklenici Kurum Program Numarası Uygulama Yeri Kontenjan Sayısı Toplam Noter Çekiliş Tarih-Yeri-Saati Isparta Orman İşletme Müdürlüğü 20991 Isparta OİM 55 65 23/07/2026-Isparta Orman İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu/Saat: 09:00 20993 Senirkent Orman İşletme Şefliği 5 20880 Keçiborlu Orman İşletme Şefliği 5 Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğü 20990 Eğirdir Orman İşletme Şefliği 16 55 23/07/2026 Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğü /Saat: 10:30 Aşağıgökdere Orman İşletme Şefliği 10 20877 Aksu Orman İşletme Şefliği 10 20878 Yalvaç Orman İşletme Şefliği 7 20992 Şarkikaraağaç Orman İşletme Şefliği 7 20879 Gelendost Orman İşletme Şefliği 5 Sütçüler Orman İşletme Müdürlüğü 20994 Sütçüler Orman İşletme Şefliği ( 5 kişi) Çandır Orman İşletme Şefliği ( 7 kişi ) Karadağ Orman İşletme Şefliği ( 7 kişi) Cebel Orman İşletme Şefliği ( 7 kişi ) Toto Orman İşletme Şefliği ( 7 kişi ) Kesme Orman İşletme Şefliği ( 7 kişi ) Sipahiler Orman İşletme Şefliği (Eğirdir İlçesine Bağlı) (5 kişi) 45 45 23/07/2026- Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sütçüler Prof.

Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu /Saat: 11:00 Genel Toplam 165 İşgücü Uyum Programı: Özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere işsizlerin istihdam edilebilirliğini artıracak bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ve disiplinini kazandırmak üzere Türkiye İş Kurumu tarafından aktif işgücü hizmetleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği yapılarak düzenlenen programlardır.

İŞGÜCÜ UYUM PROGRAMINA KATILIM ŞARTLARI a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak: İUP’ye başvurduğu tarihte ve program süresince Türkiye Cumhuriyeti Devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olmayı ifade eder.

25/9/1981 tarihli ve 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri kapsamında olanlar için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı aranmaz.

b) Kuruma kayıtlı olmak: İUP’ye başvurduğu tarihte kişinin Kuruma kayıtlı olmasını ifade eder.

c) 18 yaşını tamamlamış olmak: İUP’ye başvurduğu tarihte kişinin 18 yaşını tamamlayarak 19 yaşından gün almış olmasını ifade eder.

ç) Yaşlılık veya malullük aylığı almamak: Kişinin SGK sistemi üzerinden yapılacak sorgulamasında kendi sigortalılığı nedeniyle sosyal güvenlik kanunları çerçevesinde yaşlılık, malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmamış olmasını ifade eder.

Ancak 5510 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında sürekli iş göremezlik ödeneği alanlar ile ölüm aylığı alanlar programa başvuru yapabilir ve katılımcı olabilir.

d) Program talep tarihinden önceki bir yıldan programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı, ilgili, ilişkili ve yan kuruluşlarının çalışanı olmamak; İUP talep tarihinden önceki bir yıldan programın fiilen başlayacağı tarihe kadarki süre içerisinde yüklenicinin veya bağlı, ilgili, ilişkili ve yan kuruluşlarının çalışanı olmamayı ifade eder.

e) Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak: Kişinin SGK sistemi üzerinden yapılacak sorgulamasında veya belge ile yapılacak kontrollerde başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede sigortalı olmamasını ifade eder.

Başvuranın programa katılımcı olarak seçilmesi durumunda program başlangıcında da bu şartı sağlaması gerekmektedir.

Yedekten programa eklenecek olanların ise hem başvuru tarihinde hem programa başlama tarihinde bu şartı sağlaması gerekmektedir.

Bu Genelge’nin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen usulle yedek liste dışından programa eklenecek kişiler için bu bentte yer alan şartın programa başlama tarihinde sağlanması gerekmektedir.

f) Başvuru tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak: Kişinin başvuru yaptığı tarihte anılan madde kapsamında sigortalı sayılmamasını ifade eder.

Başvuranın programa katılımcı olarak seçilmesi durumunda program başlangıcında ve program devam süresince bu şartı sağlaması gerekmektedir.

Yedekten programa eklenecek olanların ise hem başvuru tarihinde hem programa başlama tarihinde hem de programa devam süresince bu şartı sağlaması gerekmektedir.

Bu Genelge’nin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında yedek liste dışından programa eklenecek kişiler için bu bentte yer alan şartı kişinin programa başlama tarihinde ve programa devam süresince sağlaması gerekmektedir.

Yurtlar ve sığınma evleri ve benzeri toplu yaşam alanlarında ikamet edenler ile 8/03/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında kimlik bilgileri gizlenenler için bu şart aranmaz.

ğ) Kurum tarafından sunulan aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak: Kurum tarafından sunulan aktif veya işsizlik sigortası programlarından yararlananlar İUP’ye başvuru yapamayacağı gibi İUP katılımcısı da olamazlar.

Programa devam ederken Kurum tarafından sunulan aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olduğu tespit edilenlerin bu Genelge’nin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında programdan ayrılışı yapılır.

Bir katılımcı, İşgücü Uyum Programlarından toplamda en fazla 140 fiili gün yararlanabilir.

Kamuoyuna önemle duyurur.

ISPARTA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ