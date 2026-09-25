Isparta Valiliği Basın Duyurusu

ISPARTA İL MÜDÜRLÜĞÜNE 2026/68 24.09.2026 İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yürütülen soruşturma kapsamında; İnternet sitesi

Isparta Valiliği Basın Duyurusu
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ISPARTA İL MÜDÜRLÜĞÜNE 2026/68 24.09.2026 İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yürütülen soruşturma kapsamında; İnternet sitesi üzerinden sahte yöntemlerle araç kiralama yönlendirmesi yaparak vatandaşlarımızı dolandıran şahıslara yönelik, 22.09.2026 tarihinde 4 farklı ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda yakalanan 5 şüpheli şahıs, 24.09.2026 tarihinde adli mercilere sevk edilmiş, şüphelilerden 4’ü çıkarıldığı mahkemece TUTUKLANMIŞTIR.

ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

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