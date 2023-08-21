Yeni Sanayi Sitesinde Detaylı Temizlik Çalışması

Isparta Belediyesi, şehir genelindeki temizlik çalışmalarını sürdürürken, hafta sonu kapalı olan Yeni Sanayi Sitesinde detaylı temizlik faaliyetleri gerçekleştirdi.

Mahalle Temizliği ve Uçkunla Mücadele

Isparta Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, şehirdeki 44 mahallede bulunan 200 cadde ve 3.000'e yakın sokağı kapsayan genel temizlik faaliyetlerine devam ediyor. Aynı zamanda uçkunla mücadele çalışmalarını da sürdüren ekipler, çevre sağlığına verdiği önemi gösteriyor.

Pazar Günleri Sanayi Sitesinde Temizlik

Hafta sonları dükkanların kapalı olduğu pazar günlerinde, Isparta Belediyesi, Yeni Sanayi Sitesinde detaylı temizlik faaliyetleri gerçekleştiriyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, süpürge araçları ve arasözlerle ana caddelerden ara sokaklara kadar tüm alanlarda temizlik çalışmalarını yürütüyor.

Başkanın Öncülüğünde Detaylı Temizlik

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in direktifleri doğrultusunda, pazar günü sabahın ilk saatlerinden itibaren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yeni Sanayi Sitesinde detaylı temizlik çalışması başlattı. Bu çalışma kapsamında otlar biçildi, yollar süpürge araçları ile temizlendi ve sabunlu su ile yıkandı.

Sanayi Atıklarının Bertarafı

Yeni Sanayi Sitesinde bulunan mermer atıkları, kereste atıkları, moloz atıkları ve diğer sanayi atıkları, kamyonlarla toplanarak bertaraf edilmek üzere site dışına taşındı. Bu sayede, çevre temizliğine ve görünümüne katkı sağlanmış oldu.

Gelecek Adımlar

Isparta Belediyesinin Yeni Sanayi Sitesinde gerçekleştirdiği detaylı temizlik çalışmaları, önümüzdeki günlerde Gül Küçük Sanayi Sitesinde de devam edecek. Belediye, ticaret alanlarındaki temizlik faaliyetleri ile şehirde temiz bir çevre ve daha estetik bir görünüm hedefliyor.