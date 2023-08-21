Zirve Spor U12 Turnuvasının Şampiyonu

Zirve Spor U12 Turnuvasının Şampiyonu
ISPARTA 0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporuISPARTA-TENTE-BRANDA
Zirve Spor U12 Turnuvasının Şampiyonu
Isparta Belediyesi tarafından düzenlenen U12 Geleceğin Şehri Geleceğin Yıldızları Futbol Turnuvası, heyecanlı final maçıyla son buldu. Zirve Spor, Kızıldağ32 Spor'u 2-1 yenerek turnuvanın şampiyonu oldu.
Genç Yetenekler İçin Futbol Şöleni
Isparta Belediyesi ve Isparta Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (IASKF) iş birliğinde gerçekleştirilen Geleceğin Şehri Geleceğin Yıldızları Futbol Turnuvası, U12 ve alt yaş gruplarından toplam 24 takım ve yaklaşık 500 futbolcunun katılımıyla gerçekleşti. Turnuva, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in girişimiyle hayata geçirilen Emre Mahallesi Spor Kompleksi'nde düzenlendi.
Zirve Spor Zaferi
Turnuvanın başlangıcı 28 Temmuz'da yapıldı ve zorlu mücadeleler sonucunda final maçına Zirve Spor ile Kızıldağ32 Spor takımları yükseldi. Final karşılaşmasında Zirve Spor, rakibini 2-1 mağlup ederek şampiyonluk unvanını elde etti. Kızıldağ32 Spor ikinci, Isparta Gençlerbiriği Spor ise üçüncü oldu.
Protokol ve Ailelerin İlgisi
Turnuva finaline, Isparta Belediye Başkan Yardımcıları Fahretdin Gözgün, Özler Erdoğan, Isparta Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Fatih Eti, Isparta Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (IASKF) Başkanı Nurettin Akgül gibi protokol üyeleri, minik futbolcuların aileleri ve birçok spor sever katıldı.
Ödüller ve Desteğe Teşekkür
Maç sonrasında takımlara madalyalar, kupa ve ödüller protokol üyeleri tarafından verildi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatıyla her takıma 5 bin TL'lik forma desteği sağlandı. Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün yaptığı konuşmada, tüm katılımcılara teşekkür ederek, çocukların ve gençlerin spora teşvik edilmesinin önemini vurguladı.
Geleceğin Şehri Geleceğin Yıldızları Futbol Turnuvası, Isparta'nın genç yeteneklerine destek vererek sporun yaygınlaşmasına katkı sağlayan bir etkinlik olarak önemli bir rol üstlendi.
 

369474696-821415999425446-4265985462011445216-n369467441-821415672758812-8500146928257353838-n369515546-821415989425447-7011491991242908250-n369447027-821415719425474-4604954674012603846-n369443871-821415972758782-3547502370852043010-n369479802-821415709425475-9102701235635486798-n369458380-821415569425489-4700846985092144802-n369505031-821415552758824-9083816012820800527-n
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da 7. Gökyüzü Gözlem Şenliği Melikler Yaylası'nda Gerçekleşti
Araç Sahipleri Dikkat: Motorine 1 TL Zam Geliyor
Isparta'da Gerçekçi ve Özgün Protez Saç Çözümleri
“Destek Zamanı Geldi” - Mehmet Pala'dan Teşekkür ve Çağrı
Isparta, Karavan Üretiminde İddialı Konumda
Isparta'da Trafik Kazazında Olay Çıktı
Dinamik Oto Döşeme'den Mekanlarınıza Özel Tente ve Branda Çözümleri!
Tonton Süt'ten Lezzet Dolu Çiğ Süt Kampanyası! Son Gün Yarın Kaçırmayın!
Isparta'da Gökyüzü Gözlem Şenliği İlk Ders Etkinliği Yapıldı
Isparta'da 2 Grup Arasında Bıçak Kavga!
Isparta Emniyeti, Abartı Egzoz ve Motosiklet Denetiminde Kararlı
Isparta'da 1 Evden 7 Kamyon Çöp Çıktı
Tarım ve Kırsal Kalkınma: IPARD Programı Başvuruları Başladı
Cumhuriyetin 100'üncü yıl anısına 100 metre Şile Bezi'ne''kökboyama'' yapıldı
Öğrencilere Artık Bu Konuda Af yok!
Isparta Pazarında Fiyatlar Tepki Çekiyor: Vatandaşlar Ateş Püskürüyor!
​Araç Sahipleri Dikkat: Akaryakıta Yeni Zam Geldi!
Isparta'da 30 Ağustos Zafer Koşusu İçin Geri Sayım Başladı!
Traffic Lounge: Isparta'nın Eşsiz Yaşam Deneyimi
​Talat Car Detailing: Araçlarınıza Göz Alıcı Görünüm ve Uzun Ömürlü Koruma
Araç Sahipleri Dikkat: Yeni Bir Benzin Zammı Daha Geliyor
Kiraya Zam Yaparken Dikkat: Yeni Cezai Düzenlemeler ve Arabulucu Uygulaması
Isparta'da Minibüs ile Patpat Çarpıştı: 1 Ölü, 15 Yaralı
Isparta'da Firari Camiden Hırsızlık Yapmış
Isparta'daki Araç Sahiplerine Uyarı: Zam Geliyor!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜ
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
isparta-urfa-kebap-adana-durum-sis-kofte-lahmacun-siparis-telefon

isparta-telefon-aksesuar-kilifi

isparta-perde-tasarim-imalati

isparta-urfa-kebap-adana-durum-sis-kofte-lahmacun-siparis-telefon

isparta-cam-balkon-albert-genau-ucuz-kampanyaifiyatlari

isparta-kasap-et-urunleri-tavuk-kiyma-kuzu-pirzola

isparta-gul-ve-lavanta-urunleri

isparta-KONTEYNER-PRAFABRİK-EV-KONUT-UCUZ-KAMPANYA-DAVRAZ

isparta-temizlik-sirketi-telefon

isparta-aktar-baharat-bitkisel-yaglari

isparta-protez-peruk-perma-anatomik-sac-kesimi-boyama

isparta-pastane-yas-pasta-siparis

isparta-laptop-tablet-tamiri

isparta-balik-balikci-siparis-telefon

isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi

isparta-sarkuteri-peynir-zeytin-urunleri

ISPARTA uygun avm

isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et

isparta-gunes-elektrik-paneli

isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya

isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri

isparta-oto-muzik-sistemleri

ısparta gül lokumu

ısparta cam balkon

ısparta duşakabin

ISPARTA bilgisayar tamiri

ISPARTA motosiklet

ISPARTA egzoz tamiri

ISPARTA CAM BALKON

ISPARTA uygun avm

ısparta kasap

ISPARTA sineklik

ISPARTA BOYA MALZEMELERİ

süpürge toz torbası

Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da 2 Grup Arasında Bıçak Kavga!Isparta'da 2 Grup Arasında Bıçak Kavga!19 Ağustos 2023
Isparta Pazarında Fiyatlar Tepki Çekiyor: Vatandaşlar Ateş Püskürüyor!Isparta Pazarında Fiyatlar Tepki Çekiyor: Vatandaşlar Ateş Püskürüyor!15 Ağustos 2023
Isparta'da 1 Evden 7 Kamyon Çöp ÇıktıIsparta'da 1 Evden 7 Kamyon Çöp Çıktı17 Ağustos 2023
Traffic Lounge: Isparta'nın Eşsiz Yaşam DeneyimiTraffic Lounge: Isparta'nın Eşsiz Yaşam Deneyimi14 Ağustos 2023
Cumhuriyetin 100'üncü yıl anısına 100 metre Şile Bezi'ne''kökboyama'' yapıldıCumhuriyetin 100'üncü yıl anısına 100 metre Şile Bezi'ne''kökboyama'' yapıldı17 Ağustos 2023
​Talat Car Detailing: Araçlarınıza Göz Alıcı Görünüm ve Uzun Ömürlü Koruma​Talat Car Detailing: Araçlarınıza Göz Alıcı Görünüm ve Uzun Ömürlü Koruma14 Ağustos 2023
Isparta'da Vatandaş talep etti, belediye anında yıktıIsparta'da Vatandaş talep etti, belediye anında yıktı17 Ağustos 2023
Çevik Gıda: Doğallığın ve Lezzetin Buluştuğu AdresÇevik Gıda: Doğallığın ve Lezzetin Buluştuğu Adres14 Ağustos 2023
Nur Pastanesi Demirköprü Şubesi: Lezzet ve Hızın Buluşma NoktasıNur Pastanesi Demirköprü Şubesi: Lezzet ve Hızın Buluşma Noktası18 Ağustos 2023
Isparta'da 30 Ağustos Zafer Koşusu İçin Geri Sayım Başladı!Isparta'da 30 Ağustos Zafer Koşusu İçin Geri Sayım Başladı!15 Ağustos 2023
​Araç Sahipleri Dikkat: Akaryakıta Yeni Zam Geldi!​Araç Sahipleri Dikkat: Akaryakıta Yeni Zam Geldi!15 Ağustos 2023
Isparta Emniyeti, Abartı Egzoz ve Motosiklet Denetiminde KararlıIsparta Emniyeti, Abartı Egzoz ve Motosiklet Denetiminde Kararlı18 Ağustos 2023
Dinamik Oto Döşeme'den Mekanlarınıza Özel Tente ve Branda Çözümleri!Dinamik Oto Döşeme'den Mekanlarınıza Özel Tente ve Branda Çözümleri!19 Ağustos 2023
​Doğayı Temiz Tuttuk, Temizlik Bilincini Yaydık!​Doğayı Temiz Tuttuk, Temizlik Bilincini Yaydık!15 Ağustos 2023
Isparta'da Gökyüzü Gözlem Şenliği İlk Ders Etkinliği YapıldıIsparta'da Gökyüzü Gözlem Şenliği İlk Ders Etkinliği Yapıldı19 Ağustos 2023
Isparta'da Gerçekçi ve Özgün Protez Saç ÇözümleriIsparta'da Gerçekçi ve Özgün Protez Saç Çözümleri21 Ağustos 2023
Tarım ve Kırsal Kalkınma: IPARD Programı Başvuruları BaşladıTarım ve Kırsal Kalkınma: IPARD Programı Başvuruları Başladı17 Ağustos 2023
Isparta'da Yeni Otogar Çalışmaları ve Esnaf GörüşleriIsparta'da Yeni Otogar Çalışmaları ve Esnaf Görüşleri17 Ağustos 2023
Tonton Süt'ten Lezzet Dolu Çiğ Süt Kampanyası! Son Gün Yarın Kaçırmayın!Tonton Süt'ten Lezzet Dolu Çiğ Süt Kampanyası! Son Gün Yarın Kaçırmayın!19 Ağustos 2023
Öğrencilere Artık Bu Konuda Af yok!Öğrencilere Artık Bu Konuda Af yok!16 Ağustos 2023