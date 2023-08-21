Zirve Spor U12 Turnuvasının Şampiyonu

Isparta Belediyesi tarafından düzenlenen U12 Geleceğin Şehri Geleceğin Yıldızları Futbol Turnuvası, heyecanlı final maçıyla son buldu. Zirve Spor, Kızıldağ32 Spor'u 2-1 yenerek turnuvanın şampiyonu oldu.

Genç Yetenekler İçin Futbol Şöleni

Isparta Belediyesi ve Isparta Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (IASKF) iş birliğinde gerçekleştirilen Geleceğin Şehri Geleceğin Yıldızları Futbol Turnuvası, U12 ve alt yaş gruplarından toplam 24 takım ve yaklaşık 500 futbolcunun katılımıyla gerçekleşti. Turnuva, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in girişimiyle hayata geçirilen Emre Mahallesi Spor Kompleksi'nde düzenlendi.

Zirve Spor Zaferi

Turnuvanın başlangıcı 28 Temmuz'da yapıldı ve zorlu mücadeleler sonucunda final maçına Zirve Spor ile Kızıldağ32 Spor takımları yükseldi. Final karşılaşmasında Zirve Spor, rakibini 2-1 mağlup ederek şampiyonluk unvanını elde etti. Kızıldağ32 Spor ikinci, Isparta Gençlerbiriği Spor ise üçüncü oldu.

Protokol ve Ailelerin İlgisi

Turnuva finaline, Isparta Belediye Başkan Yardımcıları Fahretdin Gözgün, Özler Erdoğan, Isparta Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Fatih Eti, Isparta Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (IASKF) Başkanı Nurettin Akgül gibi protokol üyeleri, minik futbolcuların aileleri ve birçok spor sever katıldı.

Ödüller ve Desteğe Teşekkür

Maç sonrasında takımlara madalyalar, kupa ve ödüller protokol üyeleri tarafından verildi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatıyla her takıma 5 bin TL'lik forma desteği sağlandı. Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün yaptığı konuşmada, tüm katılımcılara teşekkür ederek, çocukların ve gençlerin spora teşvik edilmesinin önemini vurguladı.

Geleceğin Şehri Geleceğin Yıldızları Futbol Turnuvası, Isparta'nın genç yeteneklerine destek vererek sporun yaygınlaşmasına katkı sağlayan bir etkinlik olarak önemli bir rol üstlendi.