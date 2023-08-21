“Destek Zamanı Geldi” - Mehmet Pala'dan Teşekkür ve Çağrı

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Türkiye 2. Futbol Ligi Kırmızı Grupta mücadele eden Isparta 32 Spor, 27 Ağustos Pazar günü Somaspor ile sezonun ilk maçına çıkacak. Kulüp yönetimi, özel ziyaretler ve sponsorluk teşekkürleriyle karşılaşma öncesini değerlendiriyor.Isparta 32 Spor 2. Başkanı Mehmet Pala ve Futbol Şube Sorumlusu Fehmi Gezer, sezonun ilk maçı öncesinde Final Okulları Kurucusu Temsilcisi İş İnsanı Selim Öncel'i ziyaret etti. Öncel'in kulübe sağladığı katkılardan dolayı teşekkür eden Pala ve Gezer, Selim Öncel'in kombine biletler için sponsorluk desteği sağlaması ve 50 adet kombine bilet satın almasından ötürü memnuniyetlerini dile getirdi. Ayrıca, Öncel'e Vip Protokolde 001 ve 032 numaralı biletlerde özel temsiliyet verildi.Final Okulları Kurucusu Temsilcisi İş İnsanı Selim Öncel, yaptığı açıklamada Isparta 32 Spor'un sadece bir futbol kulübü olmadığını, aynı zamanda bir memleket meselesi ve ortak değer olduğunu belirtti. Öncel, kulübün ve şehrin başarısı için desteklerinin süreceğini vurgulayarak, kulüp yöneticilerinin zorlu yolculuğunda her zaman yanlarında olacaklarını ifade etti.Isparta 32 Spor 2. Başkanı Mehmet Pala ise ASKON Teşkilat Başkanı ve Final Okulları Kurucu Temsilcisi Selim Öncel'e destekleri için teşekkür etti. Pala, Öncel'in katkılarının kulübün geleceği için büyük bir umut kaynağı olduğunu dile getirdi. Isparta'nın ve kulübün geleceği için birlikte el ele verme çağrısı yapan Pala, şimdi destek zamanının geldiğini vurguladı.Isparta 32 Spor, sezonun ilk maçına giderken taraftarlarının ve sponsorlarının desteğiyle güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Kulüp yönetimi ve destekçileri, birlikte hareket ederek kulübün başarısı için önemli bir dayanışma örneği sergiliyor.