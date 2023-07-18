Yaz Sıcaklarında Gölcük'e Ispartalıların Akını Devam Ediyor, Ancak İstekler Artıyor!

Gölcük Tabiat Parkı, Ispartalıların Sıcaktan Kaçış Noktası Olmaya Devam Ediyor, Ancak İmkanlar Yetersiz!

Turizm Sezonunda Gölcük'ün İhtiyaçları Gözardı Ediliyor, Ispartalılar Tepkili!

Gölcük Tabiat Parkı'nda Eksiklikler Göze Çarpıyor, Ziyaretçilerden Eleştiriler Yükseliyor!

Gölcük'ün Potansiyeli Hala Tam Anlamıyla Kullanılamıyor, İspartalılar Daha İyi Hizmet İstiyor!









































Yaz Sıcaklarından Bunalan Ispartalılar Gölcük'ü Tercih Ediyor, Ancak... Yaz aylarının en sıcak günlerini yaşadığımız şu günlerde meteorolojiden sürekli sıcaklık uyarıları geliyor. Bu durumda, Ispartalılar imkanları ve zamanları elverdiğinde serinlemek için Gölcük Tabiat Parkı'nı tercih ediyor. Ancak, parktaki bazı eksiklikler ve yetersizlikler nedeniyle tepkiler de gecikmiyor. Park içerisindeki restoran hizmeti sunulmamakta, tuvaletler elverişsiz durumda, yürüyüş ve piknik alanlarında gerekli düzenlemeler henüz yapılmamış veya tamamlanmamış durumda. Ayrıca, park için planlanan projeler hala hayata geçirilmemiş durumda. Gölcük ve Milas'ın günün şartlarına uygun hale getirilmesi, turizm sezonunda olduğumuz bu dönemde en büyük beklentimiz. Yetkililerden bu konuda harekete geçmelerini bekliyoruz. Hadi yetkililer, iş başına... Gölcük'ün ve Milas'ın potansiyelini tam anlamıyla değerlendirmek için gereken adımları atalım. Hem yerel halk hem de turistler için daha konforlu ve keyifli bir deneyim sağlayalım.