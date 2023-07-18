Isparta Cumhuriyet Başsavlığına Aydın Turhan Atandı

Isparta'da son dakika gelişmesi! İlde görev değişikliği yaşandı ve önemli bir makam için yeni bir isim atandı. Bu gelişme, Isparta'da dikkatleri üzerine çekiyor ve şehirde yeni bir dönemin başladığına işaret ediyor. Detaylar için takipte kalın!,Isparta'da görev değişikliği yaşandı. Mevcut Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, Mardin'e atanırken, yerine Dr. Aydın Turhan Isparta Cumhuriyet Başsavcısı olarak göreve başladı. Bu değişiklikle birlikte, Isparta'daki hukuki süreçlerde yeni bir dönem başlamış oldu. Her iki başsavcıya da yeni görevlerinde başarılar diliyoruz.