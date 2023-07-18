Isparta 32 Spor Kulübü, transfer çalışmalarına devam ediyor.

















Kulüp, Fenerbahçe alt yapısından yetişen başarılı stoper Gürkan Başkan ile anlaşma sağladı. Gürkan Başkan, daha önce Portekiz ligi takımlarından Famalicao'da forma giydi ve son olarak Karacabey Belediyespor'da başarılı performans sergiledi. Bu transferle birlikte kulübümüz güçlü bir defans hattı oluşturmayı hedefliyor.Futbolcumuzun imza töreni, önemli bir katılımla gerçekleşti. İsparta Milletvekilimiz Hasan Basri Sönmez, törende bizleri yalnız bırakmayarak desteklerini gösterdi. Kendisine teşekkür ediyoruz.Bu transferle birlikte Isparta 32 Spor Kulübü, takımının kalitesini artırmaya ve başarı grafiğini yükseltmeye odaklanmaktadır. Kulübümüze ve camiamıza hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz. Futbolcumuz Gürkan Başkan'a yeni takımında başarılar diliyoruz. Kulübümüzün gelecekteki hedeflerine ulaşmasında katkı sağlaması temennisiyle...