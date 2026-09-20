Isparta’da 21 Eylül’de 9 ilçede elektrik kesintisi

Isparta’da 21 Eylül’de 9 ilçede elektrik kesintisi
ISPARTA
G.Tarihi: 19.09.2026 14:55
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Isparta’da 21 Eylül’de 9 ilçede elektrik kesintisi

Isparta’da 21 Eylül 2026 Pazartesi günü elektrik dağıtım şebekesinde gerçekleştirilecek bakım, güvenlik ve yatırım çalışmaları nedeniyle 9 ilçede planlı elektrik kesintileri uygulanacak.
Kesintiler ilçelere ve çalışma programlarına göre farklı saatlerde gerçekleştirilecek. Bazı bölgelerde kesinti birkaç saat sürerken, bazı noktalarda çalışmalar gün boyunca devam edecek.

Aksu’da iki ayrı kesinti

Aksu’da ilk kesinti 09.00-12.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
Akçaşar, Bahçeli ve Sofular ile Yılanlı köylerinin bazı bölgeleri çalışmadan etkilenecek.
Yuvalı Köyü Yelliler Mahallesi’nde ise 12.00-15.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.

Eğirdir’de farklı bölgelerde çalışma

Eğirdir’de planlı çalışmalar kapsamında bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak.
Yuvalı Köyü Yelliler Mahallesi’nde 12.00-15.00 saatleri arasında bakım çalışması gerçekleştirilecek.
İlçenin bazı merkez ve sanayi bölgelerinde ise 10.00-13.00 saatleri arasında güvenlik çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.

Gelendost ve Keçiborlu’da uzun süreli kesinti

Gelendost’ta 09.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek bakım çalışmasından Köke Köyü ve çevresi etkilenecek.
Keçiborlu’da da aynı saatler arasında bakım çalışması yapılacak. Kesinti Kozluca Köyü’nün bazı bölgelerinde uygulanacak.

Isparta merkezde kısa süreli kesinti

Isparta merkezde Yazısöğüt Köyü 31378 bölgesinde 09.00-10.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak.

Şarkikaraağaç’ta iki farklı çalışma

Şarkikaraağaç’ta 09.00-16.00 saatleri arasında bakım çalışması gerçekleştirilecek.
Aşağıkale ve Fatih mahallelerinin bazı bölgeleri ile Şarkikaraağaç yolu çevresinde elektrik kesintisi uygulanacak.
Aynı saatlerde Salur Köyü’nde de yatırım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak.

Senirkent’te bazı bölgeler etkilenecek

Senirkent’te 09.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek bakım çalışması nedeniyle Büyükkabaca ve Merkez Karşı bölgelerinin bazı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak.

Sütçüler’de 09.00-16.00 arası kesinti

Sütçüler ilçesinde Bekirağalar Köyü’nün bazı bölgelerinde 09.00-16.00 saatleri arasında bakım çalışması yapılacak.
Çalışma süresince ilgili bölgelere elektrik verilemeyecek.

Yalvaç’ta kesinti akşam saatlerinde

Yalvaç’ta ise planlı kesinti diğer ilçelerden farklı olarak akşam saatlerinde uygulanacak.
Hüyüklü Köyü Yeni Mahallesi ile bazı çevre bölgelerde 16.30-19.00 saatleri arasında bakım çalışması gerçekleştirilecek.

Kesintiler ne zaman sona erecek?

Planlanan çalışmaların tamamlanmasının ardından elektrik enerjisinin ilgili bölgelere yeniden verilmesi planlanıyor. Çalışmaların süresinde değişiklik yaşanması halinde kesinti saatlerinde de değişiklik olabilir.
21 Eylül Pazartesi günü kesinti yaşanacak bölgelerde yaşayan vatandaşların, özellikle elektrikle çalışan cihazlar konusunda tedbirli olması önem taşıyor.
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Isparta’da 21 Eylül’de 9 ilçede elektrik kesintisi
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