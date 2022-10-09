Isparta Valisi Aydın Baruş çalışma ziyareti kapsamında eşi Nagihan Baruş’la birlikte Aksu ilçesinde doğal güzellikleri yerinde inceledi, çiftçiler ile bir araya gelerek bahçelere çilek fidesi dikti.Kaymakam Mehmet Tığlı ve Belediye Başkanı Veli Kahraman tarafından karşılanan Vali Baruş, ilk olarak Aksu Belediyesi’ne ait kız ve erkek öğrenci yurdunu gezerek öğrenciler ile bir süre sohbet etti.Vali Baruş ardından İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Isparta İl Özel İdaresi’nin yapmış olduğu eğitim ve saha çalışmaları sonucunda başlatılan ve 2021 yılı TÜİK verilerine göre 180 dekar alanda 576 ton yayla çileği üretimi yapılan bahçelerde incelemelerde bulundu.Vali Aydın Baruş, eşi Nagihan Baruş ve diğer katılımcılar ile birlikte Karağı Köyü’nde Mehmet Kaya’ya ait örnek bahçede çilek fidelerini toprakla buluşturdu. Dikilen fidelerin önümüzdeki Mayıs ayından itibaren çilek vermeye başlayacağı kaydedildi.Vali Aydın Baruş, Aksu ilçesinin 2 kilometre kuzeydoğusunda bulunan ve deniz seviyesinden 1300 metre yükseklikte bulunan Zindan Mağarası’nda da incelemelerde bulunarak mağara önündeki Timbriada Antik Kentini gezdi.Vali Baruş ardından 765 metre uzunluğunda olan Zindan Mağarası’nın sonuna kadar yürüdü.Mağaranın sonunda Eşi Nagihan Baruş ile birlikte hamam diye isimlendirilen kalsiyum ve magnezyum değerlerinin yüksek olduğu tespit edilen suda ellerini yüzünü yıkayan Vali Baruş, tüm Ispartalıları buraya davet etti.Vali Baruş ardından Başpınar Tabiat Parkı’nda incelemelerde bulundu.Aksu İlçesi için önemli bir değere sahip Sorgun Barajı’nda da incelemelerde bulunan Vali Baruş ardından ilçeden ayrıldı.