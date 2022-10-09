Son dakika: Motorine bir zam daha geliyor! İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Brent petrol fiyatlarının yükselmesine bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor... Geçtiğimiz hafta 3 kez zam yapılan motorine salı gününden geçerli olmak üzere 1 TL 39 kuruşluk bir zam daha gelmesi bekleniyor.Son dakika haberi... Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.
SALI GÜNÜ BİR ZAM DAHA GELİYOR
OPEC ülkelerinin geçtiğimiz çarşamba günü yaptıkları toplantının ardından arz kısıntısı kararı alması da akaryakıt fiyatlarının hızla yükselmesine neden oldu.
Motorine geçtiğimiz hafta 3 kere zam gelmiş; İstanbul'da fiyatı 27 liraya kadar çıkmıştı. Alınan yeni bilgilere göre motorine salı günü 1 lira 39 kuruşluk bir zam daha gelecek.
Böylece motorine bir haftada litrede 5 lira 40 kuruş zam gelmiş olacak.
Yeni zamla beraber motorinin fiyatı neredeyse 30 liraya dayanmış olacak.
Benzinde ise şuan fiyat değişimi olmayacak.
İSTANBUL GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Motorin fiyatı: 27.11 TL
Benzin fiyatı: 20,61 TL
LPG fiyatı: 10,24 TL
BRENT PETROL 90 DOLARIN ÜZERİNDE
Bu haftanın ilk işlem gününe 2,50 yükselişle başlayan brent petrol fiyatları 90 doların üzerine çıktı. Bugün itibari ile OPEC+'in toplantısında arz kesintisi kararı alınacağına dair beklenti enerji piyasalarını alt üst etti. Diğer yandan ABD'den gelen bir haber petrole gelen zamları destekledi. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD'nin stratejik rezervden yeni petrol salınmayacağını ilan etti.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI
EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.