Son dakika: Motorine bir zam daha geliyor! İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Brent petrol fiyatlarının yükselmesine bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor... Geçtiğimiz hafta 3 kez zam yapılan motorine salı gününden geçerli olmak üzere 1 TL 39 kuruşluk bir zam daha gelmesi bekleniyor.

SALI GÜNÜ BİR ZAM DAHA GELİYOR

İSTANBUL GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

BRENT PETROL 90 DOLARIN ÜZERİNDE

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞT

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.27.11 TL20,61 TL10,24 TLBu haftanın ilk işlem gününe 2,50 yükselişle başlayan brent petrol fiyatları 90 doların üzerine çıktı. Bugün itibari ile OPEC+'in toplantısında arz kesintisi kararı alınacağına dair beklenti enerji piyasalarını alt üst etti. Diğer yandan ABD'den gelen bir haber petrole gelen zamları destekledi. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD'nin stratejik rezervden yeni petrol salınmayacağını ilan etti.Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.