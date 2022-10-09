Neredeyse tüm balıklar Türkiye'nin kıyı şeridinden Kaya Balığa günlük geliyor. Bu, çevrenizdeki en iyi, en taze, yerli balık ve kabuklu deniz ürünlerini aldığınızdan emin olabileceğiniz anlamına gelir.



Kaya Balık; 30'dan fazla farklı balık türü tedarik edip işliyor. Balıklar bütün, içi boşaltılmış, pulları alınmış, fileto, kelebek fileto veya müşterinin isteğine göre herhangi başka bir formatta hazırlanabilir.



Ayrıca hemen yan tarafında yer alan ve bir deniz masalını andıran dekoru ile Kaya Balık Evi sizlere benzersiz bir balık ziyafeti sunuyor!



Tavada yada ızgarada; Çipura, Levrek, Lagos, Somon, Palamut, Hamsi ve daha fazlası için sizleri ailenizle birlikte Kaya Balık Evi'ne davet ediyoruz.



BALIK DÜRÜM LEZZETİ İÇİN ISPARTA'DA TEK ADRES KAYA BALIK



Bir sokak lezzeti olan Balık Dürüm Kaya Balık Evi farklıyla Ispartalılar ile buluştu.

Balık dürüm Isparta'da ezberleri bozacak!

Kaya Balık'ın yenilikçi girişimiyle Isparta, balık dürümle tanıştı.

Mangalda dürüm balığın ismi kısa sürede Isparta'ya yayılmış durumda.



Isparta'da Davraz Mahallesi Çarşamba Pazarında bulunan Kaya balık tezgahı, daha pazara inmeden dumanıyla sizi kendine çağırıyor. Mis gibi balık kokusunu takip ederek kolayca tezgahı bulabilirsiniz...Zaten bu dürümün en büyük özelliği mangalda yapılması; is sinen balık daha bir lezzetli oluyor. Mangalda pişen balığı koydukları lavaşa aynı zamanda marul, soğan, domates gibi iç malzemeler de ekleniyor. Ve tabii baharatlar da…

Balık ekmekçiler dikkat! Sıradaki lezzetiniz: Balık Dürüm.

Balık Dürüm Kaya Balık'ta satışa çıktı.



Isparta'da balıkseverlerin vazgeçilmez adresi Kaya Balık ve Kaya Balık Evi



KAYA BALIK '' En Tazesi Denizden Sonra Bizde...''

Adres: Yeni Çarşamba Pazarı No:9 ISPARTA

Yeni Çarşamba Pazarı No:9 WhatsApp Mesaj Hattı 0 530 072 21 80

TELEFON: 0246 220 20 70