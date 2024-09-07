Tüp Fiyatlarına Yeni Zam: Mutfakta Yangın Var!

Eylül ayının gelmesiyle birlikte tüp fiyatlarına yapılan zamlar vatandaşları zorluyor. 12 kilogramlık en yaygın kullanılan mutfak tüpü, 766 TL'den 850 TL'ye yükseldi. Piknik tüplerinin fiyatı ise 170 TL olarak belirlendi. Ticari ve sanayi tüplerinde de benzer artışlar yaşandı. 24 kilogramlık ticari tüp fiyatı 1.527 TL'den 1.560 TL'ye, 45 kilogramlık sanayi tüpü ise 2.867 TL'den 3.200 TL'ye çıktı.

Bu zamlar, mutfakta tüp kullanan aileler için büyük bir maddi yük oluşturuyor. Artan tüp fiyatları, temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan vatandaşların bütçesini sarsarken, yaşam kalitesine olumsuz yansıyor. Peş peşe gelen zamlar, mutfak harcamalarında ciddi bir artışa sebep oluyor.