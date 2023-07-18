Isparta Valisi Baruş, Şampiyon Takımı Ağırladı ve Tebrik Etti

















































Isparta Valisi Aydın Baruş, 2022-2023 yılı U-13 Isparta futbol ligini şampiyon olarak tamamlayan Gülistan Zirve Spor Kulübü futbol takımını, antrenörleri Erol Yedibela ve Yiğit Yedibela ile birlikte Isparta Valiliği'nde konuk etti.Vali Baruş, görüşmede amatör spor kulüplerinin çalışmalarını önemsediklerini belirterek, tüm sporcuları disiplin, emek ve alın teri gerektiren bu uğraşlarından dolayı tebrik etti.Vali Baruş, konuşmasında gençlerin spora yönlendirilmesi ve kulüpleşme konusunda ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayarak, sivil toplum kuruluşları ve gençleri spora yönlendirmek isteyen gönüllü kişilerin kulüp bazında faaliyet göstermelerini takdirle karşıladığını ifade etti. Ayrıca, desteklerinden dolayı duyarlı olan iş insanlarına teşekkürlerini iletti.Vali Baruş, takımın başarısından dolayı şampiyon takımı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi ve önümüzdeki yıllarda bu gençleri hem Ispartaspor'da hem de diğer kulüplerde başarılı futbolcular olarak görmeyi umut etti.Görüşmenin ardından Vali Baruş, şampiyon takım oyuncularına tek tek madalyalarını takarak, sporcularla bir süre sohbet etti.