SGK Zorunlu Diyor: Emeklilere Maaş Promosyonu İçin Beyanname Verme Zorunluluğu

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilere yönelik önemli bir değişiklik duyurdu. Artık maaş promosyonu almak isteyen emeklilerin bankaya beyanname vermesi zorunlu hale getirildi. İşte detaylar:

SGK, emekli aylığı alanlara yönelik promosyon ödemelerinin artık bankalara beyanname verilerek yapılacağını duyurdu. Kamu bankalarında 8 ila 12 bin lira arasında belirlenen promosyonlar için emeklilerin beyanname vermesi gerekiyor.

SGK'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 12,7 milyon emeklinin bulunduğu ve emekli aylıklarının bankalar aracılığıyla ödendiği belirtildi.

Ayrıca, ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibine de başvurmaları halinde 5 bin lira promosyon ödemesi yapılacağı ifade edildi.

Emekli aylığı alanların ve hak sahiplerinin promosyon ödemesi alabilmek için bankalara başvurmaları gerektiği vurgulandı.

Bankaların belirlenen promosyon tutarlarını kendi uygulamaları doğrultusunda artırabilecekleri ve diğer bankalarla ilgili çalışmaların sonuçlarının ayrıca paylaşılacağı bildirildi.

Maaş promosyonu almak isteyen emeklilerin bu değişiklikten haberdar olmaları ve bankaya beyanname vermek için gerekli adımları atmaları gerekiyor.