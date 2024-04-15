Erdoğan biletlerini kesti

Fatih Portakal: Erdoğan'ın Kestiği Biletler
Ünlü gazeteci Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı değişiklikleri açıkladı. İşte detaylar:
Ünlü gazeteci Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı değişiklikleri açıkladı. İşte detaylar:
- Portakal, AK Parti'de büyük bir değişiklik olacağını ve 3 veya 4 bakanın görevden alınacağını belirtti. Ancak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bu listede olmadığını vurguladı.
- Ayrıca, başarısız olduğunu düşündüğü bakanlar arasında Aile Bakanı ve Adalet Bakanı'nın olduğunu dile getirdi.
- İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın görevden alınacağını öne sürdü. Bu değişikliklerin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacağını belirtti.
- Portakal ayrıca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'un artık emekli olması gerektiğini savunarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum için çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Kurum'un genç ve yeteneksiz bir isim olduğunu ifade etti.
Fatih Portakal'ın açıklamaları, siyasi arenada önemli bir değişikliğin habercisi olarak yorumlandı.