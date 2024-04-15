TÜİK Şubat Ayı İşsizlik Oranlarını Açıkladı: İşsizlik %8.7'ye Düştü

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, şubat ayında işsizlik oranı %8.7 olarak gerçekleşti ve işsiz sayısı 3 milyon 78 bin kişiye düştü. İşsizlik rakamlarıyla ilgili detaylar şu şekilde:

İşsizlik rakamlarında bir önceki aya kıyasla 109 bin kişilik bir azalma yaşandı ve işsiz sayısı 3 milyon 78 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı ise 0,3 puan azalarak %8,7 seviyesine düştü.

Erkeklerde işsizlik oranı %7,3 iken kadınlarda bu oran %11,3 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerin sayısı ise bir önceki aya göre 147 bin kişi artarak 32 milyon 423 bin kişiye yükseldi. İstihdam oranı ise 0,2 puan artarak %49,3 olarak kaydedildi.

Genç işsizlik oranı ise %15,6 olarak belirlendi. 15-24 yaş grubundaki gençler arasında işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puan azaldı.

İstihdam edilenlerin haftalık ortalama fiili çalışma süresi ise bir önceki aya göre 0,2 saat artarak 43,5 saat oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı %24,5'e gerileyerek bir önceki aya göre 1,9 puan azaldı. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %16,3 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %17,6 olarak tahmin edildi.

TÜİK'in açıkladığı işsizlik rakamları, istihdam ve işsizlik durumu hakkında önemli bir gösterge oluşturuyor.