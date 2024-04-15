TÜİK Şubat Ayı İşsizlik Oranlarını Açıkladı: İşsizlik %8.7'ye Düştü
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, şubat ayında işsizlik oranı %8.7 olarak gerçekleşti ve işsiz sayısı 3 milyon 78 bin kişiye düştü. İşsizlik rakamlarıyla ilgili detaylar şu şekilde:
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, şubat ayında işsizlik oranı %8.7 olarak gerçekleşti ve işsiz sayısı 3 milyon 78 bin kişiye düştü. İşsizlik rakamlarıyla ilgili detaylar şu şekilde:
- İşsizlik rakamlarında bir önceki aya kıyasla 109 bin kişilik bir azalma yaşandı ve işsiz sayısı 3 milyon 78 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı ise 0,3 puan azalarak %8,7 seviyesine düştü.
- Erkeklerde işsizlik oranı %7,3 iken kadınlarda bu oran %11,3 olarak tahmin edildi.
- İstihdam edilenlerin sayısı ise bir önceki aya göre 147 bin kişi artarak 32 milyon 423 bin kişiye yükseldi. İstihdam oranı ise 0,2 puan artarak %49,3 olarak kaydedildi.
- Genç işsizlik oranı ise %15,6 olarak belirlendi. 15-24 yaş grubundaki gençler arasında işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puan azaldı.
- İstihdam edilenlerin haftalık ortalama fiili çalışma süresi ise bir önceki aya göre 0,2 saat artarak 43,5 saat oldu.
- Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı %24,5'e gerileyerek bir önceki aya göre 1,9 puan azaldı. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %16,3 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %17,6 olarak tahmin edildi.
TÜİK'in açıkladığı işsizlik rakamları, istihdam ve işsizlik durumu hakkında önemli bir gösterge oluşturuyor.