Emekli Olamayanlar Dikkat! SGK Prim İadesi Nasıl Alınır?

Emekli olmadan da belirli şartları sağlayanlar SGK prim iadesi alabilir. Ancak bu süreçte hangi koşullar aranmaktadır? Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, detayları açıklıyor.

Kimler Prim İadesi Alabilir?

SGK'nın belirlediği genelgeye göre, yaşlılık toptan ödemesi, 4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) bentleri kapsamında sigortalı olanlar prim iadesi alabilir. Özellikle işten ayrılan veya emekli olma şartlarını karşılayamayanlar bu haktan yararlanabilirler.

Vefat Eden Eşin Primleri İade Edilebilir mi?

Evet, vefat eden eşin primleri de geri ödeme olarak alınabilir. Ancak bu ödeme belirli bir kısmı kapsar.

Prim İadesi Nasıl Yapılır?

SGK'ya doğrudan başvuru yapabileceğiniz gibi e-Devlet üzerinden de başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca iadeli taahhütlü posta ile de başvurular kabul edilmektedir.

Yaş Şartı Var mı?

Evet, prim iadesi için yaş şartı bulunmaktadır. Kadınlar için 58, erkekler için 60 yaş şartı aranır. Ayrıca, emekli olma ihtimalinizin olmaması gerekmektedir.

Faiz Uygulanır mı?

2008 yılından önceki primlerde faiz uygulanmamaktadır. Ancak 2008 yılı sonrası primlerde güncel katsayılarla işçi kesintisi kısmı ödenir.

Görüldüğü gibi, SGK prim iadesi alma sürecinde belirli şartlar ve prosedürler bulunmaktadır. Başvuru yapacak kişilerin bu detaylara dikkat etmeleri önemlidir.