SGK ve Bağ-Kur'lular Dikkat! İşten Çıkarılanlara 10 Kat Maaş Ödenecek!

SGK, işten çıkarılanlara destek olmak amacıyla önemli bir karara imza attı. İşte detaylar:

Başvuru Yapanlara 10 Kat Maaş Destek

SGK, iş akdi feshedilen veya haksız yere işten çıkarılan bireylere destek sağlamak için yeni bir düzenleme yaptı. Bu düzenlemeye göre, işten çıkarılanlar başvuru yaparak 10 kat maaş tutarında destek alabilecekler.

Başvuru Süreci ve Şartlar

İşten çıkarılma sonrasında 30 gün içinde başvuru yapılması gerekmektedir. Düzenleme SSK ve SGK'lı çalışanları kapsamaktadır ve iş verenin haksız yere işten çıkarması durumunda çalışanlara işe geri dönme hakkı ve kıdem tazminatı hakları sunmaktadır.

Koşullar ve Haklar

Belirli koşullar arasında, aynı iş yerinde altı aydan uzun süre çalışmış olma, işten haksız yere çıkarılma durumu ve iş yerinde en az 60 işçinin çalışıyor olması gibi şartlar bulunmaktadır.

Tazminat Hakkı

İş yerine geri dönme imkanından faydalanamayan çalışanlar tazminat hakkına sahiptir. Mahkeme, belirli bir süre için tazminat ödenmesine karar verebilir.

Önemli Hatırlatma

Başvurunun zamanında ve eksiksiz bir şekilde tamamlanması son derece önemlidir. Bu süreçte detaylara dikkat etmek, hak kaybını önlemek adına önemlidir.

SGK'nın bu düzenlemesi, işten çıkarılan çalışanlara önemli bir destek sağlamayı amaçlamaktadır.