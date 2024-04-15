Çiftçiler Dikkat! Traktör Bakımını İhmal Etmeyin, Maliyeti 100 Bin TL'ye Kadar Çıkabilir!

Türkiye'deki tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçiler için önemli bir uyarı geldi. Tarım makineleri ve traktörlerin bakımı konusunda uzman olan Serhat Kaya, çiftçilere traktörlerinin bakımını düzenli olarak yapmaları gerektiği konusunda uyardı. Özellikle kış sezonunda kullanılmayacak olan traktörlerin bakımının yapılmaması durumunda, çiftçilerin ciddi maliyetlerle karşılaşabileceğini belirtti.

Eskişehir'de 28 yıldır tarım makinelerinin tamiri ve bakımıyla uğraşan Serhat Kaya, traktör kullanıcılarının özellikle bu konuda dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Hasat döneminin sona ermesiyle birlikte traktörlerin garajlara çekilmesiyle birlikte, bakımın önem kazandığını belirtti. Traktörlerin bir sonraki sezon için kullanılmayacak olmaları, düzenli bakımın büyük önem taşıdığını vurgulayan Kaya, bu konuda yapılmayan bakımların maliyetinin 100 bin liradan başladığını ifade etti.

Kaya, kontrol edilmemiş traktörlerin yaklaşık 20 litre kadar fazla yakıt tükettiğini belirterek, bu durumun çiftçilerin bütçesini zorlayacağını ve çevreye zarar verebileceğini dile getirdi.

Bakım Önerileri ve Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Traktörlerin mekanik ve elektrik aksamının düzenli olarak kontrol edilmesi gerekmektedir.

Traktör sahiplerinin traktörlerini kapalı yerlerde muhafaza etmeleri önerilmektedir.

Kış aylarında traktörlerin branda ile örtülmesi, kar ve suyun kaporta aksamını olumsuz etkilememesi açısından önemlidir.

Ara sıra traktörlerin çalıştırılması, akünün deşarj olmasını önlemek için gereklidir.

Bakımların ihmal edilmesi durumunda traktörün gücü düşebilir, yakıt tüketimi artabilir ve motor performansı olumsuz etkilenebilir.

Serhat Kaya, yapılmayan bakımların maliyetinin 5 bin liradan başlayıp 17-18 bin liraya kadar çıkabileceğini ifade ederken, bakımların ihmal edilmesi durumunda maliyetin 100 bin liraya kadar çıkabileceğini belirtti. Çiftçilere traktör bakımını ihmal etmemeleri ve düzenli olarak yapmaları konusunda uyarılarda bulundu.