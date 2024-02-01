MHP'nin Isparta'daki Belediye Başkan Adayları Belli Oldu
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Isparta il merkezi ve 20 ilçede 2024 yerel seçimleri için belediye başkan adaylarını açıkladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayı ile belirlenen adaylar şu şekildedir:
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Isparta il merkezi ve 20 ilçede 2024 yerel seçimleri için belediye başkan adaylarını açıkladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayı ile belirlenen adaylar şu şekildedir:
- Isparta Merkez: Yusuf Ziya Günaydın
- Aksu: Aksoy Karaduman
- Atabey: Aziz Eraslan
- Eğirdir: Mehmet Demirel
- Gelendost: Hakan Demirtaş
- Gönen: Mete Elcim
- Keçiborlu: İbrahim Gündüz
- Senirkent: Hüseyin Baykal
- Sütçüler: Kasım Kutlu
- Şarkikaraağaç: Mevlüt Karataş
- Uluborlu: Güler Küçükeroğlu
- Yalvaç: Halil Hilmi Tütüncü
- Yenişarbademli: Mevlüt Uysal
- Sav: Mustafa Avşar
- Kuleönü: Sezai Çakır
- Sarıidris: Ramazan Pala
- Güneykent: İsmail Hakan Türen
- Büyükkabaca: Mustafa Durmuş
- Çarıksaraylar: Yakup Toprak
- Çiçekpınar: Memiş Kaynak
- Hüyüklü: Kadir Minnet
MHP Milletvekili Hasan Basri Sönmez, adayların açıklanmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayıyla belirlenen adaylara başarılar dileyerek, "Partimizin 'Üretken Belediyecilik' ilkesiyle seçilecek belediye başkanlarımızın hizmetleri Ispartamızı daha da geliştirecek ve şahlandıracaktır, çünkü insanı yaşatmak devleti yaşatmanın anahtarı ve parolasıdır" ifadelerini kullandı.
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