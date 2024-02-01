MHP'nin Isparta'daki Belediye Başkan Adayları Belli Oldu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Isparta il merkezi ve 20 ilçede 2024 yerel seçimleri için belediye başkan adaylarını açıkladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayı ile belirlenen adaylar şu şekildedir:

Isparta Merkez: Yusuf Ziya Günaydın Aksu: Aksoy Karaduman Atabey: Aziz Eraslan Eğirdir: Mehmet Demirel Gelendost: Hakan Demirtaş Gönen: Mete Elcim Keçiborlu: İbrahim Gündüz Senirkent: Hüseyin Baykal Sütçüler: Kasım Kutlu Şarkikaraağaç: Mevlüt Karataş Uluborlu: Güler Küçükeroğlu Yalvaç: Halil Hilmi Tütüncü Yenişarbademli: Mevlüt Uysal Sav: Mustafa Avşar Kuleönü: Sezai Çakır Sarıidris: Ramazan Pala Güneykent: İsmail Hakan Türen Büyükkabaca: Mustafa Durmuş Çarıksaraylar: Yakup Toprak Çiçekpınar: Memiş Kaynak Hüyüklü: Kadir Minnet

MHP Milletvekili Hasan Basri Sönmez, adayların açıklanmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayıyla belirlenen adaylara başarılar dileyerek, "Partimizin 'Üretken Belediyecilik' ilkesiyle seçilecek belediye başkanlarımızın hizmetleri Ispartamızı daha da geliştirecek ve şahlandıracaktır, çünkü insanı yaşatmak devleti yaşatmanın anahtarı ve parolasıdır" ifadelerini kullandı.

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