Kahramanmaraş merkezli yaşanan 6 Şubat 2023 tarihli depremin üzerinden bir yıl geçerken, Isparta Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Isparta Eğitime Destek Platformu işbirliğiyle başlatılan "Kalbinizden Gelen Hediyelerle Minik Yüreklere Dokunun" projesi, deprem bölgesinde yaşayan çocuklara yönelik anlamlı bir yardım kampanyasına dönüştü.Ispartalı kadınlar, kendi elleriyle ördükleri atkı ve bereleri, Isparta Belediyesi Geri Dönüşüm Atölyesinde bir araya gelerek paketledi. Aynı zamanda Isparta halkı da kampanyaya katkı sağlayarak, minik yürekler için oyuncak, mont, bot ve kırtasiye yardımında bulundu.Projenin bir parçası olarak 3 Şubat tarihine kadar Isparta Belediyesi Kültür Merkezi'ne teslim edilen kırtasiye, oyuncak, mont ve bot gibi ürünler de deprem bölgesine gönderilmek üzere toplandı.Eğitime Destek Platformu Başkan Yardımcısı Gonca Kayacan, projenin detaylarına dair yaptığı açıklamada, Isparta halkına duyduğu teşekkürü ifade etti ve kampanyaya gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını belirtti. Projeye destek veren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur'a ve tüm katılımcılara teşekkür etti.Eğitime Destek Platformu İl Başkanı Mustafa Başer ise deprem bölgesindeki öğrencilere yönelik başlatılan kampanyadan bahsederek, destek veren kurum ve kişilere teşekkür etti. Kampanya kapsamında toplanan hediyelerin 5 Şubat'ta deprem bölgesine ulaştırılacağı belirtildi.Isparta Belediyesi Geri Dönüşüm Atölyesi Sorumlusu Fatma Çevikbaş da atölye olarak kampanyaya destek verdiklerini ve özellikle Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür ettiklerini ifade etti.