

Isparta Belediye Spor Kulübü Sporcusu Fatma Gül Çevik Türkiye Şampiyonu!

Isparta Belediye Spor Kulübü sporcusu Fatma Gül Çevik, Türkiye Şampiyonası'nda büyük bir başarı elde etti. Avrupa Şampiyonu olan genç sporcu, toplamda 225 kg kaldırarak Türkiye Şampiyonluğu'nu elde etti.

Başarılı sporcu Fatma Gül Çevik'in babası Bayram Çevik, kızının bu önemli başarısını gururla paylaşarak, "Çok şükür, maşallah kızım. Rabbim yolunu bahtını açık etsin. İnşallah dileklerinde bulunurken Fatma Gül’ün hocaları Ferit Şen ve Hasan Ali Şen’i de unutmayarak teşekkür etti. Bu büyük başarı, hem Isparta'ya hem de Fatma Gül'e hayırlı olsun" dedi.