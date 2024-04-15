Türkiye'nin Tamamında Geçerli: Tüm Emeklilere 6 Ay Boyunca Ücretsiz SGK!

Enflasyon karşısında geçim sıkıntısı çeken emekli vatandaşlar için yeni bir adım atıldı ve Türkiye'nin tamamında geçerli olacak şekilde tüm emeklilere 6 ay boyunca ücretsiz SGK hizmeti sunulacak.

Sosyal Güvenlik Bakanlığı (SGK), mevcut maaşlarla geçinmekte zorlanan emekli vatandaşlar için yeni tedbirler almaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl yürürlüğe koyulan sağlık uygulamalarının süresi ve kapsamı genişletilecek.

Seçim öncesi beklenen seyyanen zammın gerçekleşmemesiyle birlikte, emekliler 10 bin lira seviyesindeki maaşlarıyla hayatta kalmaya çalışıyorlar. Türkiye'deki emekli sayısının 16 milyonu aşmasıyla birlikte, Hazine'den ayrılan pay her geçen yıl azalıyor.

Mevcut emekli maaşlarıyla toplumsal yaşama katılamayan ve sağlık hizmetlerinden yeterince faydalanamayan emekliler için SGK, geçtiğimiz yılın sonlarında uygulamalarında değişiklik yapmaya hazırlanıyor.

Özellikle fizik tedavi gibi pahalı tedavilere alternatif olması amacıyla, geçtiğimiz yıl alınan kararla kaplıca tedavileri Genel Sağlık Sigortası (GSS) sistemine dahil edilmişti. Bu değişiklikle birlikte, SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı'ndan bağımsız olarak tüm emekli vatandaşlar Türkiye'nin her ilindeki kaplıca hizmetlerinden ücretsiz faydalanabilecekler.

Uygulamanın deneme aşaması sona eriyor ve bayram sonrası alınacak kararla birlikte, emeklilere yönelik ücretsiz kaplıca hizmeti kalıcı hale getirilecek.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler: Herhangi bir sağlık kurumundan en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzmanı hekim tarafından verilen sağlık kurulu raporu.

Üstelik, bu uygulama refakatçileri de kapsayacak şekilde hayata geçirilecek.

Süre ve Detaylar: Alınacak sağlık raporu doğrultusunda başvuru yapan emekli vatandaşlar, uygun bulunmaları halinde söz konusu kaplıcadan 6 ay boyunca ücretsiz faydalanabilecekler. 6 ayın sonunda ise tedavinin devam edip etmediği doğrultusunda yeni bir rapor ihtiyacı ortaya çıkacak.