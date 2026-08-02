Isparta’da Kırsal Kalkınmaya Dev Destek: 14 Projeye 117 Milyon TL Hibe

Isparta’da Kırsal Kalkınmaya Dev Destek: 14 Projeye 117 Milyon TL Hibe
ISPARTA
G.Tarihi: 19.07.2026 23:18
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Isparta’da Kırsal Kalkınmaya Dev Destek: 14 Projeye 117 Milyon TL Hibe

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Isparta’da üretimi güçlendirmeye ve istihdamı artırmaya yönelik desteklerine hız kesmeden devam ediyor. IPARD 3 programı kapsamında kentte 14 projenin ödeme süreci tamamlanırken, şehre 307.5 milyon liralık yeni yatırım kazandırıldı.
Kırsal kalkınmayı teşvik etmek, tarım ve hayvancılığın sürdürülebilirliğini sağlamak ve kırsaldaki yaşam kalitesini Avrupa Birliği standartlarına taşımak amacıyla faaliyet gösteren TKDK, Isparta’daki yatırımcılara can suyu olmaya devam ediyor. IPARD 3 programı çerçevesinde desteklenen projeler bir bir hayata geçirilirken, kentte önemli bir ekonomik canlılık sağlandı.
120 Kişiye Yeni İstihdam Kapısı
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan TKDK Isparta İl Koordinatörü Dr. Abdullah Ekşi, 14 projenin ödeme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. Dr. Ekşi, hayata geçirilen bu projelere toplam 117 milyon lira hibe desteği sağlandığını ve yatırımların toplam büyüklüğünün 307 milyon lirayı aştığını belirtti. Sağlanan devasa destekle birlikte Isparta’da 120 kişiye de yeni istihdam alanı oluşturulduğu vurgulandı.
Kadın ve Genç Yatırımcılara Büyük Pozitif Ayrımcılık
Desteklenen projelerin sektörel dağılımı hakkında da bilgiler paylaşan Dr. Ekşi, yatırımların çeşitliliğine dikkat çekti. Tamamlanan ve destek ödemesi alan 14 proje şu şekilde sıralandı:
  • 2 adet süt üretim projesi
  • 1 adet kırmızı et kesimhane projesi
  • 3 adet soğuk hava deposu projesi
  • 2 adet meyve tasnifleme tesisi projesi
  • 2 adet mantar üretim tesisi projesi
  • 1 adet tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği projesi
  • 1 adet arıcılık projesi
  • 1 adet katma değerli ürünler projesi
  • 1 adet yenilenebilir enerji projesi
Projelerde yer alan yatırımcıların demografik yapısı ise kırsal kalkınmadaki dönüşümü gözler önüne serdi. Dr. Ekşi'nin paylaştığı verilere göre, bu projeleri hayata geçiren yatırımcıların yüzde 92'sini kadınlar, yüzde 77'sini ise genç girişimciler oluşturuyor.
"Yatırımcılarımızı Kurumumuza Bekliyoruz"
Açıklamasının sonunda yeni başvuru dönemine de değinen İl Koordinatörü Dr. Abdullah Ekşi, şu an çağrı dönemi içerisinde olduklarını hatırlattı. Ekşi, "Desteklerimizden faydalanmak isteyen tüm üreticilerimizi, faydalanıcı adaylarımızı bilgi almak ve projelerini sunmak üzere kurumumuza davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.
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