Isparta'da işte çalışmak isteyenler dikkat!

Isparta İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından yapılan basın duyurusuna göre, Isparta İl Göç İdaresi, Isparta İl Müftülüğü ve Isparta Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nde görevlendirilmek üzere personel alımı yapılacaktır. İlgilenen adaylar için ayrıntılar aşağıda belirtilmiştir: