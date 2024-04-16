Öğretmen Ataması ve Ek Gösterge Bekleyen Memurlar İçin Kritik Gün: Kabine Toplanıyor

Bugün Türkiye'nin çeşitli gündem maddeleriyle dolu bir günü var. Özellikle öğretmen atamaları ve memurların talep ettiği ek gösterge konusu, ülke genelinde büyük bir beklentiyle takip ediliyor. Beklenen Kabine toplantısı, bu konuların yanı sıra çeşitli hava olaylarıyla ilgili de önemli kararların alınmasına ev sahipliği yapacak.

Meteoroloji raporlarına göre, Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası birçok kentte termometreleri 30 dereceyi aşacak seviyelere taşıyacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, vatandaşları bu artan sıcaklıklara karşı uyardı. Özellikle yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Bakan Özhaseki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak halkı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Ayrıca, sıcak hava dalgasının toz taşınımına da neden olabileceği belirtiliyor, bu durumun solunum sorunu yaşayan vatandaşları etkileyebileceği ifade ediliyor. Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerin yanı sıra birçok ilde sıcaklıkların yükseleceği öngörülüyor.

Gelişmeleri takip edeceğiz...