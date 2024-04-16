iPhone Kullanıcılarına Önemli Uyarı: Acilen Bu Özelliği Kapatın

Kripto para piyasasında işlem yapan iPhone kullanıcılarına önemli bir uyarı geldi. Güvenlik endişeleri nedeniyle Trust Wallet uygulaması, iOS cihazlarda bulunan bir özelliğin kapatılması gerektiği konusunda yatırımcıları uyardı.

Son dönemde artan sanal cüzdan hedefli saldırılar, kripto para yatırımcılarının endişesini artırmış durumda. Bu bağlamda Trust Wallet, iOS cihazlarda bulunan iMessage uygulaması üzerinden yapılan yüksek riskli saldırılar konusunda kullanıcıları uyardı. Şirket, güvenlik zafiyeti olduğunun ortaya çıkması üzerine bu konuda bir güncelleme gelene kadar dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Peki, bu özelliği nasıl kapatabilirsiniz? Telefonunuzun "Ayarlar" bölümüne girerek "Mesajlar" seçeneğine ulaşmanız gerekiyor. Ardından "iMessage" özelliğinin açık olan tikini kapatmanız yeterli olacaktır.

Kripto varlıklarını güvende tutmak isteyen iPhone kullanıcılarının bu uyarıya dikkat etmeleri önem taşıyor.