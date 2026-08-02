Isparta'nın "hayalet kulesi" ne olacak?

Vatandaş soruyor: Yıllardır bekleyen kule neden hâlâ tamamlanmadı?

Isparta'nın yeni şehirlerarası otogarı hizmet vermeye devam ederken, otogarın en dikkat çeken yapısı olan kule ise yıllardır tamamlanmayı bekliyor. Kent siluetinin önemli noktalarından biri haline gelen yapı, vatandaşlar arasında farklı yorumlara neden olurken, sosyal medyada da en çok eleştirilen projeler arasında yer alıyor.

Otogarın büyük bölümü hizmete açılmış olmasına rağmen, kulenin atıl görüntüsü özellikle şehre gelen misafirlerin de dikkatini çekiyor. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda bazı vatandaşlar yapıyı "hayalet kule", "yarım kalan proje" gibi ifadelerle tanımlarken, kimileri de kulenin bir an önce şehre kazandırılmasını istediklerini dile getiriyor.

"Kule neden boş duruyor?"

Sosyal medya paylaşımlarında öne çıkan ortak görüşlerden bazıları şöyle:

Kule uzun süredir tamamlanmayı bekliyor.

Yapının hangi amaçla kullanılacağı konusunda kamuoyuna net bir bilgilendirme yapılmadığı yönünde görüşler dile getiriliyor.

Bazı vatandaşlar kulenin restoran, seyir terası, kafeterya veya turistik tesis olarak değerlendirilmesini öneriyor.

Bazıları ise mevcut haliyle şehrin girişinde estetik açıdan olumsuz bir görüntü oluşturduğunu ifade ediyor.

Öte yandan sosyal medyada dile getirilen, yapının güvenliği veya yıkılma riskiyle ilgili iddiaları doğrulayan herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor.

Projenin geçmişi

Söz konusu kule, eski otogar projesinin simge yapılarından biri olarak planlandı. Projede kule içerisinde restoran, kafeterya ve çeşitli sosyal alanların yer almasının hedeflendiği belirtilmişti. Ancak proje tamamlanamadı ve kule uzun yıllardır atıl durumda kaldı.

Mevcut belediye yönetimi otogar bölümünü tamamlayarak hizmete açtı. Yeni otogar bugün aktif olarak kullanılıyor ve belediye tarafından çevre düzenlemeleri ile diğer eksik bölümler üzerinde çalışmalar yürütülüyor.

Kamuoyu açıklama bekliyor

Son dönemde Isparta Belediyesi'nin Çünür Tepesi'nde 360 derece döner restoran projesini hayata geçirmesi, kentte yeni sosyal yaşam alanları oluşturulması açısından olumlu karşılandı.

Ancak otogarın simgesi haline gelen kulenin geleceği konusunda kamuoyunda hâlâ soru işaretleri bulunuyor.

Vatandaşlar;

Kulenin hangi amaçla kullanılacağını,

Projeyle ilgili yeni bir çalışma yapılıp yapılmadığını,

Yatırım planının bulunup bulunmadığını,

Yapının ne zaman tamamlanacağını

merak ediyor.

Gözler belediyede

Kentin girişinde bulunan ve her gün binlerce kişinin önünden geçtiği kuleyle ilgili Isparta Belediyesi'nin ilerleyen dönemde yapacağı olası açıklama ve projeler merakla bekleniyor.