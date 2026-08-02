Isparta’nın Yeni Simgesi Yükseliyor: Çünür Tepesi Döner Restoranı Yıl Sonunda Açılıyor

Isparta’nın Yeni Simgesi Yükseliyor: Çünür Tepesi Döner Restoranı Yıl Sonunda Açılıyor
ISPARTA
G.Tarihi: 19.07.2026 21:59
89568 Okunma
0

Isparta’nın Yeni Simgesi Yükseliyor: Çünür Tepesi Döner Restoranı Yıl Sonunda Açılıyor

Isparta Belediyesi, kentin çehresini değiştiren cazibe merkezi projelerine bir yenisini daha ekliyor. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in girişimleriyle Çünür Tepesi’nde yapımına başlanan 360 derece dönebilen restoranın, yıl sonuna kadar tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, kentteki atıl alanları vatandaşların nefes alabileceği cazibe merkezlerine dönüştürme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Daha önce yıllarca atıl vaziyette bekleyen Kirazlıdere’yi yenileyerek Cam Seyir Terası ile taçlandıran, ardından Andık Deresi Bezigan Şelalesi ve Kirazlı Tepe projeleriyle kente estetik bir değer katan belediye, şimdi de Çünür Mahallesi’ndeki mesirelik alanda dev bir projeyi hayata geçiriyor.

45 Dakikada Tam Tur, Kesintisiz Isparta Manzarası

Çünür Tepesi'ne inşa edilen ve şu an birinci kat (sabit alan) seviyesine ulaşılan döner restoran, mimarisiyle dikkat çekiyor. Tesisin en üst katında yer alacak özel mekanizma sayesinde, misafirler yemeklerini yerken 45 dakika sürecek tam bir tur ile şehrin tamamını 360 derecelik panoramik bir açıyla izleme fırsatı bulacak.
Çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirten Başkan Başdeğirmen, restoranın döner mekanizması için gerekli demir ve saç aksamlarının eksiksiz olarak hazırlandığını ifade etti. Müteahhit firmanın çalışmaları yıl sonuna kadar bitirmesi ve tesisin Ispartalıların hizmetine sunulması planlanıyor.

Isparta Belediyesi Kendi Projelerini İhraç Ediyor

Başkan Başdeğirmen’in vizyonuyla hayata geçirilen bu estetik projeler, sadece Isparta halkının değil, Türkiye’nin dört bir yanından gelen misafirlerin ve diğer yerel yönetimlerin de yakın markajında. İstanbul başta olmak üzere şehir dışından gelen ziyaretçilerin, projelerin mimari başarılarına dikkat çektiği ve "Bu projeleri kim çizdi?" sorusunu sıkça yönelttiği belirtildi.
Isparta Belediyesi'nin bu projeleri tamamen kendi personeli ve öz kaynaklarıyla çizdiğini vurgulayan Başkan Başdeğirmen, belediyenin adeta bir "proje üretim merkezi" haline geldiğini ifade etti. Cam Teras, Andık Deresi ve Kirazlıtepe gibi projelerin ardından, Çünür Tepesi'ndeki döner restoran projesi de şimdiden diğer illerin radarına girdi. Öğrenilen bilgilere göre, Karaman Belediyesi televizyonda gördüğü döner restoran projesinin detaylarını ve planlarını Isparta Belediyesi'nden resmen talep etti.
Başkan Başdeğirmen; dışarıdan mimarlık şirketleriyle çalışmak yerine, kentin vizyonunu çizen İmar Müdürü Ümit Bey, Proje Etüt Müdürü Ahmet Sarıcı ve projelerde emeği geçen tüm belediye çalışanlarına teşekkür ederek, ortaya çıkan eserlerden duyduğu gururu dile getirdi.

 
Yazdır
Yorumlar 0
Onay Bekleyenler 0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Tercih Sürecinde SDÜ Anlatıldı: Ispartalı Gençlerin İlk Tercihi SDÜ Olsun
Yangında Evleri Yanan Yaşlı Çifte Devlet ve Belediye Eli Uzandı
Isparta SMMMO’dan 15. Geleneksel Gölcük Şenliği: Mali Müşavirler Stres Attı
ISPARTA ATATÜRK ŞEHİR STADYUMU’NDA DÖNÜŞÜM BAŞLADI
ALTIKAPI - BAHTİYAR YOLUNDA SICAK ASFALT ÇALIŞMASI
YALVAÇ’TA FESTİVAL COŞKUSU BAŞLADI: 23. PSİDİA ANTİOKHEİA FESTİVALİ’NE GÖRKEMLİ AÇILIŞ!
ISPARTA'DA BÖCÜZADE İÇİN DÜĞMEYE BASILDI: 190 ÇEŞİT GÜLLÜ 'GÜLPARK' GELİYOR!
ISPARTA'DA KURT DEHŞETİ! SÜRÜYE SALDIRDILAR
ISPARTA'DA OTOPARKTA KORKUTAN PATLAMA!
ISPARTA BELEDİYESİ'NDEN GÖLCÜK TABİAT PARKI İÇİN KRİTİK UYARI!
Isparta'ya Tarım İhtisas veya Gıda OSB Geliyor
Isparta Dahil 52 İlde Dev Operasyon: Sanal Medya Sanıklarına Darbe, 216 Gözaltı!
Eğirdir’de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Dev Müdahaleyle Söndürüldü!
Isparta’da Otluk Alanda Korkutan Yangın: Demiryolu Alevlere Barikat Oldu!
Isparta'da Sazlık Alanda Korkutan Yangın: Ekipler ve Vatandaşlar Seferber Oldu!
Isparta'da İlçede 24 Saat Arayla İkinci Yangın: Yüksek Gerilim Hattı Şüphesi!
Isparta'da Yangın Alarmı: Müstakil Ev Kullanılamaz Hale Geldi!
Gönüllü gençler lavanta hasadında buluştu: Üretimi yerinde deneyimlediler
Isparta'nın gururu olan öğrenciler Vali Erin'in konuğu oldu
Motorine Dev Zam: Litre Fiyatı 80 TL Sınırını Aştı!
Isparta’da Arıcılığa Dev Destek: 2023’ten Bu Yana 1.900 Arılı Kovan Dağıtıldı
Isparta'da ekmek ve unlu mamullere zam!
Isparta'da Orman Yangınlarına Karşı Teyakkuz
EĞİRDİR’DE KRİTİK AFET TOPLANTISI! VALİ ERİN: "BU RİSK ARTIK GÖRMEZDEN GELİNEMEZ"
ESNAFA DEV MÜJDE! KREDİ LİMİTLERİ YÜKSELTİLDİ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

FOTO GALERİ

ET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLERET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLER
Yurdum insanından Karpuz SanatıYurdum insanından Karpuz Sanatı
Türkiye'de birbirinden komik ilanlarTürkiye'de birbirinden komik ilanlar
DÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARIDÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARI
Yurdum insanı ve güldüren mekan isimleriYurdum insanı ve güldüren mekan isimleri
Gelin arabalarındaki komik yazılarGelin arabalarındaki komik yazılar
Birbirinden komik çakma markalarBirbirinden komik çakma markalar
ET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLERYurdum insanından Karpuz SanatıTürkiye'de birbirinden komik ilanlarDÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARIYurdum insanı ve güldüren mekan isimleriGelin arabalarındaki komik yazılarBirbirinden komik çakma markalar
REKLAMLAR
POPÜLER HABERLER
Isparta'da artçı depremler devam ediyor
Isparta'da artçı depremler devam ediyor
Sav Yolu'nda tek taraflı kaza: 2 kişi yaralandı
Sav Yolu'nda tek taraflı kaza: 2 kişi yaralandı
Eğirdir'de tır devrildi: Ekipler olay yerine sevk edildi
Eğirdir'de tır devrildi: Ekipler olay yerine sevk edildi
Üniversite Kavşağı'nda korkutan kaza: Yaralanan olmadı
Üniversite Kavşağı'nda korkutan kaza: Yaralanan olmadı