Isparta’nın Yeni Simgesi Yükseliyor: Çünür Tepesi Döner Restoranı Yıl Sonunda Açılıyor Isparta Belediyesi, kentin çehresini değiştiren cazibe merkezi projelerine bir yenisini daha ekliyor. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in girişimleriyle Çünür Tepesi’nde yapımına başlanan 360 derece dönebilen restoranın, yıl sonuna kadar tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, kentteki atıl alanları vatandaşların nefes alabileceği cazibe merkezlerine dönüştürme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Daha önce yıllarca atıl vaziyette bekleyen Kirazlıdere’yi yenileyerek Cam Seyir Terası ile taçlandıran, ardından Andık Deresi Bezigan Şelalesi ve Kirazlı Tepe projeleriyle kente estetik bir değer katan belediye, şimdi de Çünür Mahallesi’ndeki mesirelik alanda dev bir projeyi hayata geçiriyor. 45 Dakikada Tam Tur, Kesintisiz Isparta Manzarası Çünür Tepesi'ne inşa edilen ve şu an birinci kat (sabit alan) seviyesine ulaşılan döner restoran, mimarisiyle dikkat çekiyor. Tesisin en üst katında yer alacak özel mekanizma sayesinde, misafirler yemeklerini yerken 45 dakika sürecek tam bir tur ile şehrin tamamını 360 derecelik panoramik bir açıyla izleme fırsatı bulacak.

Çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirten Başkan Başdeğirmen, restoranın döner mekanizması için gerekli demir ve saç aksamlarının eksiksiz olarak hazırlandığını ifade etti. Müteahhit firmanın çalışmaları yıl sonuna kadar bitirmesi ve tesisin Ispartalıların hizmetine sunulması planlanıyor. Isparta Belediyesi Kendi Projelerini İhraç Ediyor Başkan Başdeğirmen’in vizyonuyla hayata geçirilen bu estetik projeler, sadece Isparta halkının değil, Türkiye’nin dört bir yanından gelen misafirlerin ve diğer yerel yönetimlerin de yakın markajında. İstanbul başta olmak üzere şehir dışından gelen ziyaretçilerin, projelerin mimari başarılarına dikkat çektiği ve "Bu projeleri kim çizdi?" sorusunu sıkça yönelttiği belirtildi.

Isparta Belediyesi'nin bu projeleri tamamen kendi personeli ve öz kaynaklarıyla çizdiğini vurgulayan Başkan Başdeğirmen, belediyenin adeta bir "proje üretim merkezi" haline geldiğini ifade etti. Cam Teras, Andık Deresi ve Kirazlıtepe gibi projelerin ardından, Çünür Tepesi'ndeki döner restoran projesi de şimdiden diğer illerin radarına girdi. Öğrenilen bilgilere göre, Karaman Belediyesi televizyonda gördüğü döner restoran projesinin detaylarını ve planlarını Isparta Belediyesi'nden resmen talep etti.

Başkan Başdeğirmen; dışarıdan mimarlık şirketleriyle çalışmak yerine, kentin vizyonunu çizen İmar Müdürü Ümit Bey, Proje Etüt Müdürü Ahmet Sarıcı ve projelerde emeği geçen tüm belediye çalışanlarına teşekkür ederek, ortaya çıkan eserlerden duyduğu gururu dile getirdi.



