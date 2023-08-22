​ Isparta'nın Gururu Isparta 32 Spor'a Genç Güçsan'dan Maddi Destek

Tarım Endüstrisinin Merkezi Genç Güçsan, Isparta 32 Spor'a Destek Veriyor

Isparta'nın gururu olan futbol kulübü Isparta 32 Spor, önemli bir maddi destekle güçlenmeye devam ediyor. Tarım makineleri imalatı ve pazarlaması sektörünün önde gelen isimlerinden Genç Güçsan, şehrin futbol takımına maddi destek sağlayarak desteklerini sunuyor. İş insanı Mehmet Küçükköse ve eşi Selma Küçükköse tarafından yönetilen Genç Güçsan, yıllardır tarım sektöründe ürettiği ürünleri yurt dışına ihraç ederek adını duyurmuştur.

Isparta 32 Spor'a Maddi Destek Verildi

Genç Güçsan Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Küçükköse, Isparta 32 Spor'a sağladığı maddi destekle kulübün güçlenmesine katkıda bulundu. Kulüp başkanı Gültekin Özdemir, 2. Başkan Mehmet Pala ve İş İnsanı Osman Şahlan'ın da katıldığı bir ziyarette, Mehmet Küçükköse tarafından destek açıklaması yapıldı.

Kulüp Başkanı Teşekkürlerini İletti

Isparta 32 Spor Kulüp Başkanı Gültekin Özdemir, Mehmet Küçükköse ve Selma Küçükköse'ye verdikleri maddi destek için teşekkürlerini iletti. Kulüp için sağlanan desteklerin takımın başarısına olumlu katkı sağlayacağını ifade etti.

Isparta'nın spor camiasına ve şehir gururu olan futbol kulübüne sağlanan bu tür destekler, yerel iş insanlarının toplumun çeşitli alanlardaki kalkınmasına katkı sağlama azminin bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.