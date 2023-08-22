Isparta İl Jandarma Komutanlığı'ndan Uyuşturucu Operasyonu
Uyuşturucu İle Mücadelede Kararlı Çalışmalar Sürüyor
Isparta İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde ticaretine karşı kararlı bir mücadele yürütmeye devam ediyor. Bu çerçevede, Gönen İlçesi, Gölbaşı Köyü'nde (12) şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu ve yasadışı kenevir ekimi yaptığına dair bilgi alındı.
Başarılı Operasyon: Uyuşturucu ve Yasadışı Kenevir Bulundurulduğu Adreslere Baskın
21 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda, belirtilen adrese baskın düzenlendi. Operasyon neticesinde şunlar ele geçirildi:
Uyuşturucu İle Mücadelede Kararlı Çalışmalar Sürüyor
Isparta İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde ticaretine karşı kararlı bir mücadele yürütmeye devam ediyor. Bu çerçevede, Gönen İlçesi, Gölbaşı Köyü'nde (12) şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu ve yasadışı kenevir ekimi yaptığına dair bilgi alındı.
Başarılı Operasyon: Uyuşturucu ve Yasadışı Kenevir Bulundurulduğu Adreslere Baskın
21 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda, belirtilen adrese baskın düzenlendi. Operasyon neticesinde şunlar ele geçirildi:
- (152) gram kubar esrar
- (124) adet uyuşturucu hap
- (30) kök kenevir bitkisi
- (5) gram kenevir tohumu
- (2) adet ruhsatsız tabanca
- (2) adet kurusıkı tabanca
- (5) adet av tüfeği
- (12) adet 9 mm çapında tabanca fişeği
- (12) adet tarihi obje
Şüphelilere Adli İşlem Başlatıldı, Malzemelere El Konuldu
Operasyon sonucunda yakalanan (12) şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca ele geçirilen uyuşturucu madde ve diğer malzemelere el konuldu.
İl Jandarma Komutanlığı'nın Kararlılığı Devam Ediyor
Isparta İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde ticareti ve yasadışı kenevir ekimine karşı kararlılıkla mücadelesini sürdüreceğini kamuoyuna duyurdu.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Operasyon sonucunda yakalanan (12) şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca ele geçirilen uyuşturucu madde ve diğer malzemelere el konuldu.
İl Jandarma Komutanlığı'nın Kararlılığı Devam Ediyor
Isparta İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde ticareti ve yasadışı kenevir ekimine karşı kararlılıkla mücadelesini sürdüreceğini kamuoyuna duyurdu.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.