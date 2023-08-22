Isparta İl Jandarma Komutanlığı'ndan Uyuşturucu Operasyonu

Uyuşturucu İle Mücadelede Kararlı Çalışmalar Sürüyor

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde ticaretine karşı kararlı bir mücadele yürütmeye devam ediyor. Bu çerçevede, Gönen İlçesi, Gölbaşı Köyü'nde (12) şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu ve yasadışı kenevir ekimi yaptığına dair bilgi alındı.

Başarılı Operasyon: Uyuşturucu ve Yasadışı Kenevir Bulundurulduğu Adreslere Baskın

21 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda, belirtilen adrese baskın düzenlendi. Operasyon neticesinde şunlar ele geçirildi:

(152) gram kubar esrar

(124) adet uyuşturucu hap

(30) kök kenevir bitkisi

(5) gram kenevir tohumu

(2) adet ruhsatsız tabanca

(2) adet kurusıkı tabanca

(5) adet av tüfeği

(12) adet 9 mm çapında tabanca fişeği

(12) adet tarihi obje