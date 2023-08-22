Isparta 32 Spor'a Tatlı İkramı: ASKF'den Destek

Isparta Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Nurettin Akgül'den Tatlı Ziyaret

Isparta'nın spor camiasındaki dayanışma ve destek örnekleri artarak devam ediyor. Isparta Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Nurettin Akgül ve yönetimi, Isparta 32 Spor'un Somaspor maçı öncesi moral vermek amacıyla bir ziyaret gerçekleştirdi.

Başarı Dilekleri ve Tatlı İkramı

ASKF Başkanı Nurettin Akgül, Isparta 32 Spor'a başarı dileklerini ileterek, takımın önemli bir maça çıkacağı bu dönemde moral vermek istediklerini belirtti. Bu dostane ziyaret kapsamında Akgül, tatlı ikramında bulunarak takımın yanında olduklarını gösterdi.

Destekleyenler Sahada

İsparta Üniversite Stadyumu'ndaki saha çalışmalarını Ispartaspor Başkanı Gültekin Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri de izledi. Bu tür dayanışma ve birliktelikler, Isparta'nın spor camiasının güçlenmesi ve başarılı sonuçlar elde etmesi adına önemli adımlar olarak dikkat çekiyor.

Isparta'nın spor ve amatör kulüpleri için gösterilen bu tür destekler, hem takımlara moral sağlarken hem de şehrin spor kültürünün büyümesine katkı sağlıyor.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.