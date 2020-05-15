Yeni bulvar trafik yükünü hafifletecek

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatlarıyla Fen İşleri Müdürlüğünce sürdürülen Tren Garı ile Süleyman Demirel Eğitim Kompleksi arasındaki yolun asfalt çalışmaları tamamlanarak hizmete hazır hale getirildi. Asfalt çalışmaları tamamlanan yol trafik çizgilerinin de çizilmesi ile birlikte pazartesi günü itibariyle trafiğe açılacak.Geçen hafta içerisinde yolda dolgu, stabilize çalışmalarının tamamlanmasının ardından hafta başında da caddenin ilk kat asfaltı dökülmüştü.Daha önce dar olan bu yol 20 metre genişliğinde 800 metre uzunluğunda bulvar olarak yeniden düzenlenirken yapılan gece çalışmasıyla yolun ikinci kat asfaltı döküldü.Pazartesi gününden itibaren hizmet verecek olan yol sayesinde Davraz ve Karaağaç Mahallesinden gelen araçların daha rahat bir şekilde Şehir Hastanesine ulaşabilmeleri amaçlandı.Bilindiği gibi daha önce adeta patika halinde bulunan Tren Garı ile Süleyman Demirel Eğitim Kompleksi arasındaki ara yol Devlet Demiryollarından alınan muvafakat ile önce 20 metrelik ana arter haline getirilmişti. Bu yol Şehir Hastanesine Davraz, Karaağaç Mahallesi bölgesinden gelen araç trafiğini rahatlatacak ve buradan daha rahat Eğirdir yolu ve Şehir Hastanesine ulaşılabilecek.