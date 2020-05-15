İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge

Son Dakika Haberi; 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması bu gece saat 24.00 itibariyle başıyor. 16 Mayıs cumartesi ve 17 Mayıs pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve online satış yapan işletmeler kapalı olacak. 15 Mayıs 24:00'da başlayacak kısıtlama, 19 Mayıs salı günü saat 24.00 itibarıyla sona erecek.



Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde;



KISITLAMA 15 İLDE UYGULANACAK

Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması bu gece saat 24.00 itibariyle başlayacaktır. Kısıtlama, 19 Mayıs salı günü saat 24.00 itibarıyla sona erecektir.



BUGÜN MARKET, BAKKAL, MANAV VE KASAPLAR SAAT 23.00’A KADAR AÇIK

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde bugün market, bakkal, manav ve kasaplar saat 23.00’a kadar faaliyetlerine devam edecektir. Kısıtlamanın olduğu pazartesi ve salı günleri ise market, bakkal, manav ve kasaplar 10.00-16.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecektir. Bu günlerde vatandaşlarımız, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav ve kasaplara gidip gelebilecektir.



EVLERE PAKET YAPACAK HİZMET SEKTÖRLERİ

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi, pazar, pazartesi ve salı günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacaktır. Yine bu günlerde tatlı satışı yapan iş yerleri ve lokanta ve restoran tarzı işyerleri sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunabilecektir.

Bu gece saat 24.00’da başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde saat 23.00’a kadar açık olacak market, bakkal, kasaplarda, vatandaşlarımızın yoğunluk oluşturmamaları, sosyal mesafe ve maske takma kurallarına riayet etmeleri koronavirüs ile mücadele kapsamında son derece önemlidir.

Bu kapsamda özellikle bugün saat 15.00 ile 24.00 arasında vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunabilecekleri yerler önceden belirlenerek, bu alanlarda sosyal mesafe ve maske takma kuralına yönelik denetimler sıkılaştırılacaktır.



AVM'LERDEKİ UYGULAMALAR

Denetimlerde, çalışma saatleri yeniden düzenlenen işyerlerinin belirlenen saatlerde faaliyet gösterip göstermediği ve kapanış saatlerine riayet edip etmediği, market, fırın, petrol istasyonu vb. işyerlerinde sosyal mesafe kuralı ile marketlerde ve AVM’lerde 10m²’ye 1 kişi düşecek şekilde müşteri kabulü ve dışarıda sıra bekleyen şahısların sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığı kontrol edilecektir.



UYMAYANLARA YAPTIRIM VAR

4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bulunan illerimizde, vatandaşlarımızın evlerinde kalarak alınan kararlara riayet etmeleri büyük önem arz etmektedir. Kararlara uymayan vatandaşlarımıza, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem uygulanacaktır.

Tedbirlere uyduğumuz sürece koronavirüsle mücadelemizde her gün daha iyi bir noktaya geleceğiz. Vatandaşlarımızın bu zorlu süreçte göstermiş olduğu sabır ve özveriden dolayı teşekkür ediyoruz.

