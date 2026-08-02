Isparta'daki Depremleri Sebebini Açıkladı

Isparta'da Peş Peşe Depremler! Prof. Dr. Şakir Şahin’den Korkutan Uyarı: "6 Büyüklüğünde Enerji Birikti"Isparta, öğle saatlerinde yaklaşık 1,5 saat içerisinde meydana gelen üç farklı depremle sarsıldı. Kent merkezi ve çevre ilçelerde panik yaratan sarsıntıların ardından Kanal 32 Haber’e özel açıklamalarda bulunan Sismolog Prof. Dr. Şakir Şahin, Isparta’nın zemin yapısına dikkat çekerek kritik uyarılarda bulundu: "Fethiye-Burdur fay hattında 1971’den beri 6 büyüklüğünde deprem üretebilecek enerji birikti."
Isparta, bugün ardı ardına meydana gelen depremlerle sallandı. İlk olarak saat 11.54’te merkez üssü Yakaören olan 2.2 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Bu depremin sarsıntısı henüz geçmeden, saat 13.30’da yine Yakaören merkezli 2.1 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha yaşandı. Kentte asıl paniğe neden olan son sarsıntı ise saat 14.11’de merkez üssü Kayıköy olan 2.6 büyüklüğündeki deprem oldu.
Yüzeye Yakın Deprem Şehri KorkuttuDepremlerin ardından bilimsel haritayı ortaya koyan sismolog Prof. Dr. Şakir Şahin, ilk iki depremin 5 kilometre derinlikte gerçekleştiği için kent merkezinde çok derinden hissedilmediğini belirtti. Ancak Kayıköy merkezli 2.6’lık sarsıntının çok daha şiddetli hissedilmesinin nedenini açıklayan Şahin, şu ifadeleri kullandı:
"Kayıköy'de meydana gelen depremin derinliği sadece 2 kilometreydi. Yüzeye çok yakın gerçekleştiği için bunu belirgin ve sarsıcı bir şekilde hissettik. Kayıköy bölgesi, Bozonönü fayı ile havza içindeki Sav-Dinar hattının kesişim noktasında yer alıyor. Çok kırıklı bir yapıya sahip olduğu için bu bölgede yüzeye yakın ve hissedilme oranı yüksek depremler daha sık yaşanıyor."
"Isparta Gevşek Bir Havzada, Beşik Gibi Sallanıyoruz"Isparta kent merkezinin zemin yapısı nedeniyle küçük depremleri bile devasa sarsıntılar gibi hissettiğini vurgulayan Prof. Dr. Şahin, kentin altında yatan tehlikeli zemin yapısını şu sözlerle özetledi:
"Isparta, jeolojik olarak bir havza içerisine kurulmuş durumda ve bu havzanın en derin noktası 510 metreyi buluyor. Gevşek kum ve pomza zemin yapısı nedeniyle, deprem dalgası bu havzaya girdiğinde periyodu uzuyor ve havza içinde adeta geziyor. Zemin büyütmesi dediğimiz bu olay yüzünden en küçük sarsıntıda bile şehir beşik gibi sallanıyor ve binalara gelen deprem yükü katlanarak artıyor. Ayrıca Isparta havzası milimetrik düzeyde de olsa yıllar içinde genişliyor, büyüyor ve çöküyor. Bu çökme ve genişleme hareketi de sarsıntıları daha fazla algılamamıza neden oluyor."
Isparta Havzası İçindeki 3 Aktif Fay HattıProfesör Şahin, daha önceki çalışmalarda da dikkat çektiği, Isparta’nın tam altından geçen ve zaman zaman belirgin sarsıntılar üreten üç lokal fayı yeniden hatırlattı:
- Sav - Kayıköy Hattı: Havzayı boydan boya kat ederek Dinar fayına bağlanan hat.
- Göltaş - Yakaören Hattı: Süleyman Demirel Üniversitesi Batı Kampüsü ve Kayıköy Ovası'ndan geçen hat.
- Sav - Yakaören Hattı: Şehri tam anlamıyla güneyden sınırlayan hat.
Asıl Büyük Tehlike: Fethiye-Burdur ve Aksu BindirmesiHavza içindeki küçük fayların yanı sıra Isparta'yı tehdit eden iki devasa fay zonu olduğunu belirten Prof. Dr. Şakir Şahin, Fethiye-Burdur fay hattı ile Antalya Körfezi'nden Sav'a kadar uzanan Aksu Bindirmesi'ne dikkat çekti. Bu iki ana fayın tarihsel süreçte bölgede çok büyük yıkımlara neden olduğunu hatırlatan Şahin, korkutan bir enerji birikimine vurgu yaptı:
"Tarihsel kayıtlara baktığımızda 1914 yılındaki Burdur depremi (Gökçebağ segmenti) Isparta ve Burdur'da çok büyük can kayıpları ve ağır yıkımlar yarattı. 1971 yılında yaşanan 6.2 büyüklüğündeki Hacılar segmenti depreminde ise Isparta'da can kaybı olmasa da çok sayıda bina ağır hasar aldı. İşin ciddi tarafı şu: Fethiye-Burdur hattı üzerinde, 1971 yılından bu yana yani yaklaşık 55 yıldır, 6 büyüklüğünde bir deprem üretebilecek enerji tamamen birikmiş durumda. Milattan sonra 417 yılında Gölhisar merkezli yaşanan büyük depremin bir benzerini henüz yaşamadık ve asıl büyük hareketliliği artık bu hat üzerinde beklememiz gerekiyor."Esnafın, vatandaşın ve yerel idarelerin bu zemin gerçeğini bilerek yapılaşmaya gitmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Şakir Şahin, gerilme birikiminin sınır değerleri zorladığını ifade ederek yetkilileri önlem almaya davet etti.