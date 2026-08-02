Isparta'da Deprem! Son Dakika Haber

Isparta'da Deprem! Yakaören Sallandı

Isparta'nın merkez ilçesine bağlı Yakaören köyü yakınlarında meydana gelen deprem, kentte kısa süreli paniğe neden oldu.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, merkez üssü Yakaören olan depremin büyüklüğü 2.2 olarak ölçüldü. Yerin 5.1 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, başta kent merkezi olmak üzere çevre bölgelerde de hissedildi.

Kısa süreli hissedilen deprem nedeniyle bazı vatandaşlar tedirginlik yaşarken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Yetkililer, deprem sonrası kendilerine ulaşan herhangi bir can veya mal kaybı ihbarının bulunmadığını belirtirken, gelişmelerin takip edildiği öğrenildi. Isparta ve çevresinde hissedilen sarsıntı, sosyal medyada da birçok vatandaş tarafından paylaşıldı.