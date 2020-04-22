Isparta’da koronavirüs tedbirleri aralıksız sürerken tarımsal üretimde tüm hızıyla devam ediyor. 650 bin ton elma yetişen elma bahçelerini TRT HABER canlı yayında ekranlara taşıdı.
Isparta'da Koronavirüs Pandemisi devam ederken tarımsal üretim de hız kesmeden devam ediyor. Isparta'da 2 yüz 23 bin 648 dekar alanda yaklaşık 650 bin ton elma üretimi yapılıyor ve Isparta ilk sıralarda yer alıyor.
Eğirdir'de sadece Boğazova bölgesindeki bahçelerde 100 bin tonun üzerinde yıllık elma üretimi var. Özellikle Isparta'da Eğirdir, Gelendost, Senirkent, Yalvaç ve Gönen ilçeleri başta olmak üzere il genelinde elma üretimi yapılıyor.
Isparta Ziraat Odası Başkanı Müslehattin Can Selçuk Isparta'daki elma üretimi ve tarımsal üretim hakkında TRT Haber Muhabiri Fatih Kaplan'a bilgi verdi.
Selçuk, yaptığı açıklamada: ''Türkiye'nin meyve bahçesi Isparta'mızdayız. Şu anda ağaçlarımız çiçek açtı çok şükür, bu dönemlerde don tehlikesi oluyordu ve bu dönem olmadı. Malum şu anda Koronavirüs tedbileri kapsamında devletimizin almış olduğu bazı kararlar var. Bizde bu çerçecede önlemlerimizi aldık. Çalışan işçilerimiz sosyal mesafelerini koruyor ,maskelerini takıyor.Valilik ve Mevsimlik tarım işçileri kuırulu tarafından alınan kararlar sonrası dışarıdan gelen kişiler sağlık taramasından geçirilerek işe başlıyor. Ayrıca işçi çalıştıracak olan kişilerde izin alıyor ve çalıştırcağı kişilerin vatandaşlık numaralarını bildirmek suretiyle de seyehat izinleri alınıyor.'' Dedi.