ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI SAYIN ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN’İN

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJIDIR



Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100. kuruluş yıldönümü ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı en samimi duygularımla kutluyorum.

23 Nisan 1920, Türk Milletinin iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilan ettiği tarihtir.

“Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir” şiarıyla istiklal ve istikbal mücadelesini sürdüren, geleceğine yön veren milletimiz için TBMM’nin kuruluşu, vatan ve bayrak sevgisinin, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin timsali, özgürlüğümüzün güvencesi olmuştur.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk Milleti için bu denli önemli bir günü bayram olarak geleceğin güvencesi olan çocuklarımıza armağan etmesi geleceğimizi şekillendirecek olan çocuklarımıza duyduğu sevgi ve güvenin bir göstergesidir.

Bizlere emanet edilen; ulusal egemenlik, demokrasi ve laiklik kavramları da çocuklarımızın emin ellerinde geleceğe taşınacaktır.

Dünyada çocukların kutladığı tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünya çocukları arasında sevgi ve dostluk bağlarının gelişmesi ve tüm insanların barış içinde yaşayacakları bir dünyanın oluşmasına katkıda bulunmaktadır.

Sevgili çocuklar;

Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı her zamankinden farklı olarak evlerimizde kutlayacağız. Bu ülkenin geleceği sizlersiniz. Gelecek 23 Nisanları hep birlikte sağlıkla ve coşkuyla kutlayabilmemiz için bu günlerde evde kalmanız son derece önemlidir.

Hepinizi 23 Nisan’da saat 21.00’da İstiklal Marşımızı okumak üzere aileniz ile birlikte balkonlarınıza davet ediyorum. Milli marşımızı hep birlikte söyleyerek bayramımızı kutlayacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle kardeşliğin ve barışın hüküm sürdüğü güzel günler yaşayacağımız bir dünya ümidiyle, aziz milletimizin ve tüm dünya çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını ve TBMM’nin açılışının 100. yılı coşkusunu yürekten kutluyorum.

Bu günleri bizlere armağan eden İstiklal Harbimizin Başkomutanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere TBMM açılışında bulunan tüm kahramanlarımızı şükranla anıyor, vatanımıza hizmeti geçmiş bütün ecdadımızı, şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum.