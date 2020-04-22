Isparta Valisi Ömer SEYMENOĞLU’nun

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Mesajı



Türk Milletinin ulusal egemenliğini tescilleyen ve Milli iradenin temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı gün olan 23 Nisan 1920 tarihi Türk Milletinin dönüm noktasını oluşturan tarihlerden biridir.

Vatanı, bayrağı, ezanı ve özgürlüğü için hür ve bağımsız yaşamış olan Türk milleti, tüm imkânsızlıklara rağmen başlatmış olduğu Kurtuluş mücadelesini ve bu süreçte kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi; millet egemenliğine dayalı Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı gün olmuştur.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün; bu özel günü, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza armağan etmesi ise onlara verdiği önemi ve güveni göstermektedir.

Atatürk’ün düşünceleriyle ve tarihimizin gurur dolu sayfalarından ilham alarak yetişen çocuklarımızın belleklerinde ve kalplerinde yer eden vatan ve millet sevgisi Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğine teminat olacaktır.

Barışın, sevginin, umudun ve kardeşliğin temsilcileri, aydınlık geleceğin güvencesi olan çocuklarımızın zengin kültürümüzden, bağımsızlık mücadelemizden ve demokrasimizin değerlerinden güç alarak ülkemizin daha müreffeh hale gelmesi için kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceklerine olan inancımız tamdır.

100. Yılına ulaşmanın onur ve coşkusunu yaşadığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram’ınızı kutluyor; başta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, onun silah arkadaşlarını, vatanı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmetle, minnetle, saygıyla yâd ediyorum.

