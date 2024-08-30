Isparta'da Şok Uygulama: Uyuşturucu Operasyonunda 15 Kişi Gözaltına Alındı

Isparta, 29 Ağustos 2024 - Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, mahalle aralarında gerçekleştirdiği şok uygulamalarla suçlulara göz açtırmıyor. Son operasyonda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.

Operasyon sonucunda, 15 kişi hakkında “Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak” suçundan adli işlem başlatıldı. Ayrıca, farklı suçlardan aranma kaydı bulunan 4 kişi yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

Isparta Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla suç işlenmesini önlemeye ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.