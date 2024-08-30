Isparta’da Yaralı Kızıl Şahin Tedavi Altına Alındı

Isparta, 29 Ağustos 2024 - Isparta İl Jandarma Komutanlığı, çevre ve doğal hayatın korunması amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Gölcük Tabiat Parkı’nda yaralı bir Kızıl Şahin buldu. Kanadından aldığı darbe sonucu yaralanan şahin, tedavi edilmek üzere Isparta Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yaralı kuş, bulunduğu yerden muhafaza altına alınarak doğaya tekrar kazandırılmak üzere tedavi ediliyor. Isparta İl Jandarma Komutanlığı, sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevre için çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.













