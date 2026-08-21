Bursa'daki Boşanma Davası Isparta Sokaklarına Taşındı: " 360 Bin Lira Tazminat" Kararına Ispartalılardan Destek!

Bursa'daki Boşanma Davası Isparta Sokaklarına Taşındı: " 360 Bin Lira Tazminat" Kararına Ispartalılardan Destek!
ISPARTA
G.Tarihi: 20.08.2026 23:59
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Yargıtay'dan Emsal Eş İptali Kararı: Kişisel Temizliğine Özen Göstermeyen Koca Tam Kusurlu Bulundu!

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşinin tüm uyarılarına rağmen kişisel temizliğine özen göstermeyen, duş almayan ve çevresine rahatsızlık verecek derecede ter kokan kocayı boşanma davasında "tam kusurlu" buldu. Kararın ardından kusurlu eşin 360 bin lira tazminat ödemesine hükmedildi.
 
Bursa’da görülen ilginç boşanma davasında Yargıtay emsal niteliğinde bir karara imza attı. Davacı eşin evlilik birliği süresince yaptığı tüm uyarılara rağmen öz bakımını aksatan ve çevresini rahatsız edecek düzeyde ter kokan koca, mahkeme tarafından tam kusurlu sayıldı.
 

360 Bin Liralık Tazminat Hükmü

Aile Mahkemesi ve Yargıtay onayından geçen karar doğrultusunda; kişisel bakımını ihmal ederek evlilik birliğinin temelden sarsılmasına neden olan kocanın, karşı tarafa 360 bin lira maddi ve manevi tazminat ödemesi kararlaştırıldı.
 

Isparta'da Vatandaşlardan Karara Tam Destek: "Kimsenin Kimseyi Rahatsız Etmeye Hakkı Yok"

Kararı değerlendiren vatandaşlar da evlilikte kişisel bakımın ve hijyenin önemine vurgu yaptı:
 
  • "Bakımlı Olmak Zorunda": Vatandaşlar, eşlerin birbirine ve çevresine karşı temizlik sorumluluğu olduğunu belirterek, "Kişisel bakım bayan ne kadar dikkat ediyorsa erkeklerin de dikkat etmesi gereken bir konu. Rahatsızlık vermeye kimsenin kimseye hakkı yok." değerlendirmesinde bulundu.
  • "Temizlik İmanın Yarısı": Hijyen kurallarına uyulmamasının haklı boşanma sebebi olduğunu belirten bir diğer vatandaş ise, "Sürekli kokuyorsa gerekli temizlik tedbirlerini almak zorunda. Temizlik imanın yarısıdır, erkeğin de kadının da bakımlı olması gerekir." ifadelerini kullandı.
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