Yargıtay'dan Emsal Eş İptali Kararı: Kişisel Temizliğine Özen Göstermeyen Koca Tam Kusurlu Bulundu!

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşinin tüm uyarılarına rağmen kişisel temizliğine özen göstermeyen, duş almayan ve çevresine rahatsızlık verecek derecede ter kokan kocayı boşanma davasında "tam kusurlu" buldu. Kararın ardından kusurlu eşin 360 bin lira tazminat ödemesine hükmedildi.

Bursa’da görülen ilginç boşanma davasında Yargıtay emsal niteliğinde bir karara imza attı. Davacı eşin evlilik birliği süresince yaptığı tüm uyarılara rağmen öz bakımını aksatan ve çevresini rahatsız edecek düzeyde ter kokan koca, mahkeme tarafından tam kusurlu sayıldı.

360 Bin Liralık Tazminat Hükmü

Aile Mahkemesi ve Yargıtay onayından geçen karar doğrultusunda; kişisel bakımını ihmal ederek evlilik birliğinin temelden sarsılmasına neden olan kocanın, karşı tarafa 360 bin lira maddi ve manevi tazminat ödemesi kararlaştırıldı.

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Kararı değerlendiren vatandaşlar da evlilikte kişisel bakımın ve hijyenin önemine vurgu yaptı: