“Kadına Yönelik Şiddete Sıfır Tolerans” ilkesiyle Isparta Valiliği’nde Vali Aydın Baruş başkanlığında koordinasyon toplantısı yapıldı. Toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Gözgün, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mehmet Çelik, daire müdürleri, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Baruş, “Şiddete Sıfır Tolerans” prensibiyle çalışmaların yürütüldüğünü belirterek toplantının amacının toplumun kadına yönelik şiddet konusundaki duyarlılığının artırılması olduğunu belirtti.Vali Baruş, “Önemli olan kadına yönelik şiddet olaylarının ilimiz genelinde azaltılması ve bu şiddet olaylarında mağdur olan kadınlarımıza haklarının yerine getirilmesinin sağlanmasıdır. Toplumda bu konudaki duyarlılığın arttırılması ile birlikte üzücü olayların meydana gelmesinin önüne geçilmesi bizim temel amacımız. Bu noktada sadece kamu kurumları olarak, sivil toplum örgütleri olarak değil vatandaşlar olarak da konuya olan ilginin ve alakanın üst düzeyde olması lazım. Bu konudaki duyarlılık arttıkça toplumun her ferdi bu konuda bilgilendikçe, mevzuatta yapılan düzenlemelerin normal hayata yansımasını görebileceğiz. Toplantımızda elimizdeki mevcut durumu da göz önüne alarak kamu kurumları olarak, yerel yönetimler olarak, belediyeler olarak ve sivil toplum olarak yapılması gereken faaliyetleri görüşerek almamız gereken kararları değerlendireceğiz” dedi.Ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından eylem planı hakkında katılımcılara bilgiler verilerek istatistiki veriler paylaşıldı. Toplantıda ayrıca İl Müftülüğü ve KADEM (Kadın ve Demokrasi Derneği) tarafından birer sunum gerçekleştirildi.