Isparta Belediyesi sponsorluğunda TIEB Bisiklet Kulübü tarafından bu yıl 3.’sü düzenlenen Uluslararası Bisiklet Festivali öncesinde sporcular Isparta’ya geldi. Bu akşam başlayacak ve pazar günü son bulacak festival için şehre gelen 3 ülke, 18 şehirden toplam 120 bisikletçi ilk olarak Gökçay Mesirelik Alanında kamp kurdu.Akşam 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanından saat 20.30’da verilecek startla başlayacak olan etkinliklerde bisikletçiler Kayı Köyüne akşam turu düzenleyecekler. Üç gün sürecek olan etkinliklere Ispartalı bisikletseverler de eşlik edecek.Etkinliklerin cuma günkü programı saat 10.00’da Isparta Belediyesi önünden başlayacak ve Ispartalı bisikletçilerin de katılımıyla şehir turu atılacak. Şehir turunun ardından yurt içi ve yurt dışından gelen bisikletçiler cuma günü Kuyucak, cumartesi günü Sagalassos turu gerçekleştirecek. Festival pazar günü ise Gölcük Turu ile sona erecek.TIEB Bisiklet Kulübü ve Bisiklet Festivalleri Derneği (BİFESTDER) Başkan Yardımcısı Arda Yıldırım, Isparta Belediyesi sponsorluğunda gerçekleşecek olan Uluslararası Bisiklet Festivaline ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 3 gün sürecek festivalin dolu dolu geçeceğini ifade eden Yıldırım, “Bisiklet sadece hobi amaçlı kullanılacak bir araç değil, ulaşım aracı olarak da kullanılabiliyor. Bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla farklı şehirlerde festivaller düzenliyoruz. Isparta Belediyesi’ne festivalimize verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ederiz” dedi.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e de festivale verdiği destekler için teşekkür eden Yıldırım, “Başkanımızın Isparta’ya yaptığı spor yatırımları saymakla bitmez. Festivalimizin de ana sponsoru belediyemiz oldu. Bu tür etkinliklere destek verdiği için belediye başkanımıza minnettarız” şeklinde konuştu.Uluslararası Bisiklet Festivali için yurt içi ve yurt dışından Isparta’ya gelen bisikletçiler, Isparta’yı sevdiklerini belirterek, kamp alanını beğendiklerini belirttiler.İzmir Urla’dan Bisiklet Festivali için Isparta’ya geldiğini kaydeden Mehmet Sağlıcan, “Sürekli bisiklet sporu yapıyorum. 2 yıldır bisiklet festivallerine katılıyorum. Isparta’ya ilk kez geliyorum. Şirin bir şehir, güzel. Festivalin de güzel olacağını düşünüyorum. Kamp yerimiz çok güzel. Festivaller eğlenceli turistlik gezilerdir. İmkanı olanların böyle etkinliklere katılması gerekir” dedi.Mehmet Şehnal da Isparta Uluslararası Bisiklet Festivali için Denizli Çivril’den ailecek geldiğini belirtti. Isparta’nın güzel bir şehir olduğuna değinen Şehnal, “Duyarlılığı ve desteği için Belediye Başkanımıza teşekkür ederim. Bir gün gelecek herkes bisiklete binecek” diye konuştu.