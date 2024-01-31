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Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale

Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale
ISPARTA 0
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BASIN BİLDİRİSİ
"Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" sloganıyla Ankara'dan yola çıkan "Çanakkale Muharebeleri Mobil Müzesi" 29-30 Ocak‘ta İlimiz Aksu İlçesinde, 1-2 Şubat’ta ise İlimiz Şarkikaraağaç ilçesinde…
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından hazırlanan T.C. Cumhurbaşkanlığının 180 günlük eylem planında da yer alan bu proje ile milli şuurun uyandırılması ve bu tarihi mirasın geniş kitlelere ulaştırılması hedeflenen “Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı” Türkiye turuna devam ediyor.
Mobil Müze'yi gezenler tarihe tanık olacaklardır. Mobil Müze'de insanlar kendilerini Çanakkale Savaşı'nda cephedeymiş gibi hissetmeleri ve o günlere bir nebze olsun tanıklık etmelerini sağlamak amacıyla birebir canlandırmaya çalışılmış olan müze, çeşitli unsurlar düşünülerek tasarlanmıştır. Bünyesinde savaş dönemine ait çeşitli materyallerin, videoların ve savaş objelerinin sergilendiği mobil müze; dış ses, ambiyans ve tasarımıyla Çanakkale ruhunu ebediyen yaşatması amaçlanmıştır.
Çanakkale deniz ve kara savaşlarının meydana geldiği, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nın; tarihi, kültürel ve manevi değerleri ile doğal dokusunun korunması, yaşatılması, geliştirilmesi, tanıtılması, gelecek kuşaklara aktarılması ve yönetiminin sağlanması amacıyla hazırlanan, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca "Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" sloganıyla Ankara'dan yola çıkan "Çanakkale Muharebeleri Mobil Müzesi" 29-30 Ocak‘ta İlimiz Aksu İlçesinde, 1-2 Şubat’ta ise İlimiz Şarkikaraağaç ilçesinde olacaktır.
İlimiz Aksu ve Şarkikaraağaç ilçelerinde belirtilen tarihlerde halkın ziyaretine ücretsiz olarak açılacaktır. Tüm halkımız davetlidir.
Kamuoyuna görsel ve yazılı basın yoluyla duyurulmasını arz ederim.     
 
ISPARTA VALİLİĞİ
(İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)
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