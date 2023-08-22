Isparta'da ​Esnaf yeni otogar alanını gezdi

Isparta'da ​Esnaf yeni otogar alanını gezdi
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Esnaf yeni otogar alanını gezdi
Başdeğirmen: Amacımız en iyiyi bulabilmek
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, mevcut otogar alanında gül ve gül mamulleri ile bölgede hizmet sektöründe faaliyet gösteren esnaf ile birlikte Yeni Otogar alanında incelemelerde bulundu.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen geçen hafta içerisinde mevcut otogar esnafı ile bir araya gelmiş ve esnafın yeni otogar alanındaki iş yapacağı dükkanları dolaşma talebinde bulunmuştu. Başkan Başdeğirmen de bunun üzerine esnafla birlikte bugün yeni otogar alanında esnafla bir araya gelerek, otogarın son durumu, otogarda yer alan dükkanların durumuyla ilgili olarak karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.
Yeni otogar alanındaki otobüs terminalinde yer alan dükkanların bulunduğu bölgedeki ortak alanların 1000 metrekareden oluştuğu yeme-içme alanı ile gül mamulleri satışları yapılabilecek dükkanlar ile diğer hizmet sektöründe yer alacak dükkanlara ilişkin esnafa bilgiler aktarıldı.
Otogar esnafıyla geçen hafta içerisinde yaptıkları toplantıda esnafın otogar alanında iş yapacakları alanları incelemek istediğini ve bazı taleplerinin bulunduğunu hatırlatan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Yeni otogarda yapılan planlama otobüs yolcularının dükkanların önünden geçebileceği bir planlama. Hiç kimsenin dükkanı geride kalmayacak” dedi. Otobüs yazıhanesi işletecek olan firmalarla da daha önce incelemelerde bulunduklarını ve 19 firma için yer oluşturduklarını dile getiren Başkan Başdeğirmen, “Esnafımızı buraya alıyoruz. Esnafımız mağdur olmasın, aynı şekilde yeni otogarda işlerini yapabilsinler düşüncesindeyiz. Amacımız kimsenin işini zora sokmak değil. Hem vatandaşlarımızın hem esnafımızın işlerini en iyi şekilde görebilmelerini sağlayabilmek. Plan uygulamalarını tamamen isteğe göre yaptık. Otobüs işletmeleri kendi taleplerini ilettiler ona göre de ayarlama yaptık” şeklinde konuştu.
Mevcut otogar alanındaki yerlerden daha iyi ve verimli bir alanın yeni otogarda oluşturulduğunu ifade eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Sizlerde kendi aranızda istişare ederek bizlere önerilerde bulunabilirsiniz. Amacımız burada en iyiyi bulabilmek. Mücadelemiz, esnafımızın burada daha iyi bir şekilde ticaretlerini yapabilmeleri. Zaman içinde buralar daha iyi hale gelecek otogarı daha da geliştireceğiz” dedi.
Yeni otogar alanına giriş için çalışmalar yapıldığını söyleyen Başkan Başdeğirmen, “Otogara giriş çıkış için gerekli yollardaki sorunları da çözdük. Önümüzdeki hafta bu çalışmalar başlayacak. Peronların olduğu yerdeki zeminler yumuşaktı, bir metre toprağı aldık ve yeni malzeme sererek sertleştirdik, orada da asfalt çalışması yapacağız. Otogar alanının çevresinde de peyzaj ve diğer çalışmaları gerçekleştireceğiz. İnşallah bu sene sonu buranın her çalışması tamamlanmış olacak. Müteahhit eylül ayında burayı teslim edince hemen ekim ayında girilmesi de mümkün değil. Çünkü biz çevre düzenlemesi yapacağız, giriş çıkışları yapacağız, sizlerde ne zaman derseniz kurdeleyi kesip burada işe başlayacağız inşallah” görüşlerinde bulundu.
Amaçlarının yeni otogarı en iyi şekilde hazırlayarak esnafın hizmetine sunmak olduğuna değinen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Ticaretinizde daha rahat edin. 2,5 senedir büyük uğraş veriyoruz, çatıları değiştirdik. Çatıları değiştirmeseydik sorunlar yaşanacaktı. Burayı sizlerin kullanımına uygun hale getirmeye çalışıyoruz. Elimizdeki bu projeyle neler yapabiliriz bunları istişare edin, bizlerle paylaşın, doğruyu bulalım ve mutlu bir ticaret yapalım” dedi.
Otogar esnafı da inceleme sonrasında yaptıkları değerlendirmede, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ederek, “Başkanımız esnafın halinden anlıyor. Kendilerine dileklerimizi ilettik. Bizi mağdur etmeyeceğinden eminiz. Bizim için ikinci toplantı yaptı bu bizim için önemliydi. Adaletli olduğuna inanıyoruz, bu konuda çok samimi. Yeni otogar herkese hayırlı olsun, eski otogarı da en iyi şekilde değerlendireceğini söyledi. Bu da Isparta için önemli. Esnaf olarak doğru yolu bulduğumuza inanıyorum. Yeni bir otogara kavuşacağız, kapalı. Eski otogarda güneşteydik, ürünlerimiz heba oluyordu. Kapalı alanda ve toplu bir yerde. Lavaboları çok geniş, yemek alanları çok iyi, dükkanlarımız geniş. Başkanımıza çok teşekkür ederiz” dediler.
 
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