Isparta Orman Bölge Müdürü Gölcük Tabiat Parkı Hakkında Konuştu

Bölge Müdürü Sayın Rifat Ataş, Isparta'nın doğal güzelliklerini koruma ve yeniden yeşillendirme çabalarını anlatmak üzere A Haber'e konuk oldu. Canlı yayında, Gölcük Tabiat Parkı içerisinde gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmalarına dair önemli açıklamalarda bulundu.Bölge Müdürü Sayın Rifat Ataş, Gölcük Gölü havzasında uzun yıllardır devam eden ağaçlandırma çalışmalarına vurgu yaptı. 1956 yılından bu yana bölgede yürütülen ağaçlandırma projeleri kapsamında, 5205 hektarlık geniş bir alanda karaçam, sarıçam, sedir, akasya gibi birçok türden toplam 7.625.000 adet fidanın dikildiğini aktardı.Sayın Rifat Ataş, Gölcük Tabiat Parkı'nın günümüze gelmesinde emeği geçen çalışanlara ve destekçilere teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Toprağın özenle işlenmesi ve fidanların dikilmesi gibi ayrıntılara verilen önemin, doğanın korunmasına ve gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakmaya nasıl katkı sağladığını vurguladı.Bu ağaçlandırma çalışmalarının, bölgenin biyolojik çeşitliliğini korumak ve ekosistemi dengeli bir şekilde sürdürmek amacıyla ne kadar önemli olduğuna dikkat çekti. Böylece doğanın sunduğu güzelliklerin gelecek kuşaklar tarafından da deneyimlenebilir şekilde devam etmesine katkı sağlandığını belirtti.Isparta Orman Bölge Müdürü Sayın Rifat Ataş'ın açıklamaları, doğanın korunması ve sürdürülebilirliğinin önemine vurgu yaparak, ağaçlandırma çalışmalarının değerini bir kez daha hatırlattı. Bu çabaların geleceğe güzel bir çevre bırakma adına ne kadar anlamlı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.