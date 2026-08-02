Isparta'da eş zamanlı huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla il merkezi ve tüm ilçelerde eş zamanlı Huzur ve Güven Uygulaması gerçekleştirdi.

17 Temmuz 2026 tarihinde düzenlenen uygulama kapsamında Kaymakkapı Meydanı, 6 Mart Caddesi, Sanayi Kavşağı, IYAŞ AVM çevresi, Toptancılar Sitesi, Gölcük Uygulama Noktası, Ayazmana Mesireliği, Meydan AVM çevresi ile Çayboyu-Gökçay Mesireliği başta olmak üzere birçok noktada denetimler yapıldı. Aynı saatlerde tüm ilçelerde de uygulama gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında polis ekipleri, araçları durdurarak sürücü ve yolcuların kimlik kontrollerini yaptı. Şüpheli görülen şahıslar üzerinde üst araması gerçekleştirilirken, araçlar da detaylı şekilde incelendi. Trafik ekipleri ise sürücülere yönelik evrak ve trafik kuralları denetimlerini sürdürdü.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, kamu düzenini korumak ve suç ile suçlularla etkin mücadele etmek amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.



